Fachartikel über Unternehmensbeiträge zu freier Software

Das Journal »IEEE Transactions on Software Engineering« hat einen Artikel über Unternehmensbeiträge zu freier Software veröffentlicht. Er wurde von Autoren im LIM-IT-Projekt verfasst und ist frei zugänglich.

Mirko Lindner

Der Artikel »On Company Contributions to Community OSS Projects«, der vom renommierten Journal »IEEE Transactions on Software Engineering« zur Veröffentlichung angenommen wurde, untersuchte die Interaktion von Unternehmensmitarbeitern mit acht ausgewählten freien Projekten. Die Projekte waren von unterschiedlicher Größe und aus unterschiedlichen Bereichen. Untersucht wurden Apache CloudStack, Apache Solr, Bouncy Castle, Contiki-NG, Leshan, MariaDB, OpenStack und Papyrus. Von diesen ist das 2014 gegründete Leshan das jüngste.

Für den Artikel wurden diverse Unternehmensmitarbeiter befragt, unter anderem auch danach, warum sie bestimmte Arbeitsmethoden bevorzugen. Die Interviews erkundeten ferner, wie diese Mitarbeiter mit den Projekten interagieren können und wie sie es tatsächlich tun, und welche Motivation dahinter steckt. Der Zusammenhang mit finanziellen oder technischen Anforderungen wird aufgezeigt. Der Artikel macht auch deutlich, dass die Faktoren, die die Mitarbeit beeinflussen, komplex sind und sich bisweilen schnell ändern können.

Der Artikel beschreibt auch die Motivation einiger Unternehmen, in einer Weise zu freien Projekten beizutragen, die das Projekt selbst unterstützt und nicht oder nicht nur technische Beiträge leistet, beispielsweise neue Funktionen zu implementieren oder Fehler zu beheben. In den meisten Fällen haben solche Beiträge wohl die Absicht, das Projekt zu stärken, da es eine wichtige Komponente in einem Produkt des Unternehmens oder gar eine kritische Komponente für das Unternehmen selbst ist. Diese Beiträge können darin bestehen, einen der maßgeblichen Entwickler des Projekts einzustellen, oder auch Qualitätsverbesserungen einzubringen.

Der Artikel wurde als Open-Access-Artikel veröffentlicht und ist frei zugänglich. Mit 18 Seiten reinem Text ist er ziemlich ausführlich. Die Studie wurde von Mitarbeitern des Projekts LIM-IT erstellt. LIM-IT ist ein Forschungsprojekt, in dem acht schwedische Unternehmen und die Universität Skövde gemeinsam forschen.