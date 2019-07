Software::Distributionen::Ubuntu

Bildschirmhintergründe für Ubuntu 19.10 gesucht

Die Linux-Distribution Ubuntu ruft im Rahmen des »Ubuntu Free Culture Showcase« zur Einreichung von Hintergrundbildern auf, die standardmäßig in den Lieferumfang der kommenden Veröffentlichung 19.10 einfließen sollen. Einsendeschluss ist Anfang September.

Canonical

Bereits seit mehreren Jahren sucht Ubuntu im Zuge des » Ubuntu Free Culture Showcase « nach Multimedia-Inhalten und Hintergrundbildern. Der ursprünglich 2008 gestartete Aufruf sollte das Angebot an Beispiel-Inhalten in Ubuntu auf sinnvolle Weise vergrößern. Grund dafür war das in Ubuntu vorinstallierte Paket »example-content«, das laut damaligen Aussage dringend überarbeitet werden musste und eine Renovierung nötig hatte. In diesem Paket befanden sich Beispieldateien in freien Text-, Audio- und Videoformaten, die durch die Anwender für ihre Projekte genutzt werden konnten.

So richtet sich auch der aktuelle Aufruf für die kommende Version 19.10 von Ubuntu an Künstler, die ihre Hintergründe in die Distribution aufgenommen haben wollen. Interessenten können ihre Werke an das Team direkt in den Aufruf übermitteln. Alle Bilder sollten final die gewünschte Auflösung von 3840x2160 Pixel aufweisen, wobei für den Wettbewerb auch skalierte Varianten eingereicht werden können. Weiterhin sollte die Bildkomposition beachtet werden, sodass beispielsweise das Panel keine Inhalte überdeckt oder bei einer Anpassung an andere Auflösungen keine wichtigen Informationen entfernt werden. Auf die Einsendung von Logos oder Bildern mit Wasserzeichen sollte ebenfalls verzichtet werden, da sie entfernt werden.

Alle Bilder müssen unter einer CC BY-SA 4.06 oder CC BY 4.03 stehen. Wird keine Lizenz genannt, wird das Bild automatisch unter CC BY-SA 4.0 gestellt. Der Einsendeschluss ist Anfang September. Weitere Informationen über die Modalitäten und Voraussetzungen finden Interessenten auch auf der »Ubuntu Free Culture Showcase«-Seite von Ubuntu.