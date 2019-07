Do, 4. Juli 2019, 14:56

Software::Cloud

Owncloud stellt Secure View vor

Owncloud und Collabora ermöglichen die Einrichtung virtueller Datenräume mit der neuen Funktionalität »Secure View«.

Mit SecureView präsentieren Owncloud und Collabora Online eine neue Möglichkeit, das Sicherheitsniveau beim Austausch von Daten und Informationen individuell zu steuern. Die Optionen reichen dabei von der einfachen Deaktivierung von Downloads bis hin zu einer besonders sicheren Nur-Lese-Möglichkeit. Die Funktionalität soll Unternehmensanwender bei der Erfüllung höchster Sicherheits- und Compliance-Standards im Rahmen der gemeinsamen Arbeit an digitalen Dokumenten unterstützen. Auch die Einrichtung sogenannter virtueller Datenräume ist mit Secure View ohne Zusatzsoftware möglich.

Mit der Funktion lassen sich Dokumente aller gängigen Office-Formate mit umfassenden Einschränkungen versehen. Diese Einschränkungen verhindern, dass der Empfänger einer Datei diese bearbeiten oder herunterladen, Inhalte kopieren/einfügen und das Dokument drucken kann. Dabei werden Dokumentinhalte mit Secure View auf dem Rechner des Datei-Empfängers immer als zusammengesetzte Bilddateien dargestellt. Das geschützte Originaldokument dagegen verlässt zu keiner Zeit den Server. Das Exportieren oder Drucken von Dokumenten kann entweder vollständig untersagt oder durch das Erzeugen eines Wasserzeichens eingeschränkt werden. Ein solches Wasserzeichen zeigt individuelle Benutzerinformationen an. So ist sichergestellt, dass jederzeit Rückschlüsse auf die Person möglich sind, die das Dokument (ohne Erlaubnis) weitergegeben hat - auch bei der Erstellung eines Screenshots oder Fotos.

Secure View bildet die Basis für die modusbasierte Dokumentenfreigabe, wobei individuelle Berechtigungseinstellungen definieren, welche Aktionen der Empfänger einer Datei damit vornehmen kann. Neben individuellen Zugriffsbeschränkungen für bestimmte Dokumente können auch Richtlinien automatisch angewendet werden, sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Auf diese Weise können mit Secure View ab sofort sogenannte virtuelle Datenräume eingerichtet werden. In diesen geschützten Bereichen innerhalb von ownCloud sind sensible Dokumente vor unbefugter Weitergabe geschützt. Der komfortable Lesezugriff für berechtigte Personen bleibt jedoch von überall her gewährleistet. Einzige Voraussetzungen hierfür sind ein Internetzugang und ein Webbrowser.

Typische Anwendungsfälle für Secure View sind die Überprüfung von Prozessen vertraulicher Dokumente oder die kontrollierte Bereitstellung sensibler Informationen für eine ausgewählte Personengruppe. Secure View soll den proprietären Lösungen der Konkurrenz deutlich überlegen sein.