Übernahme von Red Hat abgeschlossen

Die Geschäftsführung von IBM und Red Hat haben den Abschluss der Übernahme von Red Hat durch IBM verkündet. Red Hat soll unter IBM eigenständig bleiben und seine Firmenkultur vollständig beibehalten. Durch die Kombination beider Unternehmen soll Red Hat stark expandieren.

Als Ende Oktober 2018 die Absicht von IBM verkündet wurde , Red Hat für 190 US-Dollar pro Aktie zu übernehmen, was dies eine so überraschende wie sensationelle Nachricht. Mit insgesamt 34 Mrd. US-Dollar Umfang war diese Transaktion die größte Übernahme im Software-Bereich, die es je gab, was zeigt, wie dominierend freie Software mittlerweile ist.

Red Hat soll, ähnlich wie Suse nach der Übernahme durch EQT, eigenständig bleiben. Das wurde jetzt anlässlich des Abschlusses der Übernahme noch einmal bekräftigt. Red Hat-Geschäftsführer schrieb an alle Mitarbeiter, dass Red Hat Red Hat bleiben wird. IBM garantiere die Unabhängigkeit und Neutralität von Red Hat. Die Firmenkultur von Red Hat und alle Partnerschaften bleiben bestehen.

Die Übernahme soll große Vorteile für beide Unternehmen bringen. IBM, dessen Cloud-Geschäfte alleine 19 Mrd. US-Dollar im Jahr ausmachen, will mit Hilfe von Red Hat, das zuletzt 3,4 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz hatte, seine führende Position bei hybriden Clouds ausbauen. Es werden Innovationen ermöglicht, die beide Unternehmen alleine nicht leisten könnten. Red Hat wird auf die Arbeit tausender von IBM-Entwickler aufbauen können, um seine Produkte zu erweitern. Dabei geht es hauptsächlich um die Cloud und die Cloud-Plattform OpenShift, die auf Kubernetes aufbaut. Ferner soll Red Hat, das bisher in 40 Ländern vertreten ist, durch die weltweite IBM-Präsenz in 175 Ländern zahlreiche neue Kunden erreichen. Die Open-Source-Welt soll durch verstärkte Investitionen in Open-Source-Projekte unterstützt werden. Ferner werden auch die IBM-Produkte besser an Red Hat Enterprise Linux angepasst.