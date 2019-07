Gemeinschaft::Organisationen

Zuwachs für Academy Software Foundation

Die Academy Software Foundation hat Netflix, Amazon Web Services und weitere Unternehmen als neue Mitglieder gewonnen und das Projekt OpenTimelineIO übernommen.

Linux Foundation

Die Academy Software Foundation (ASWF) ist ein noch junges Zusammenarbeitsprojekt, das die Linux Foundation hat zusammen mit der »Academy of Motion Picture Arts and Sciences« vor einem knappen Jahr gegründet hat . Ziel der neuen Organisation ist es, die Entwicklung und den Einsatz freier Software in der Film- und Medienbranche zu fördern. Sie bietet wie andere Zusammenarbeitsprojekte der Linux Foundation ein Heim für Projekte, die von der Gemeinschaft der Interessenten innerhalb einer herstellerneutralen Organisation entwickelt werden.

Zu den Gründungsmitgliedern der ASWF zählten Animal Logic, Autodesk, Blue Sky Studios, Cisco, DNEG, DreamWorks Animation, Epic Games, Foundry, Google Cloud, Intel, SideFX, die Walt Disney Studios und Weta Digital. Die ersten vier Projekte unter dem Dach der ASWF waren OpenColorIO, OpenVDB, OpenEXR und OpenCue. Nun ist auch Netflix der ASWF beigetreten. Netflix ist längst neben dem Streaming-Dienst auch zum Filmproduzenten geworden und ist, was weniger offensichtlich ist, stark mit freier Software verbunden. So bringt Netflix gleich das Projekt OpenTimelineIO mit zur ASWF, und weitere bei Netflix entwickelte Komponenten sollen folgen.

OpenTimelineIO selbst wurde allerdings nicht alleine von Netflix, sondern ursprünglich von Pixar entwickelt und ist bereits seit einigen Jahren freie Software. Es handelt sich um eine Bibliothek und ein Austauschformat, das die Zusammenarbeit und Übermittlung von editoriellen Daten und Zeitleisten zwischen den verschiedenen Abteilungen eines Studios bis hin zur finalen Bearbeitung ermöglicht. OpenTimelineIO ist nach Ansicht der ASWF bereits auf dem Weg zu einem Industriestandard, der die gesamte Produktionskette von Filmen umfasst.

Während Netflix offenbar als normales Mitglied beitritt, wird zugleich Amazon Web Services zu einem Premier Member der ASWF. Welche Beiträge Amazon Web Services zu den Projekten erbringen wird, ist noch offen. Ein weiteres neues Mitglied der ASWF ist Rodeo FX, ferner wurde MovieLabs als assoziiertes Mitglied aufgenommen.