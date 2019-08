Hardware::Notebooks

Tuxedo Computers rüstet Notebooks mit Deep Learning-Fähigkeiten aus

Der Linux-Notebookausrüster Tuxedo Computers aus dem bayrischen Königsbrunn rüstet einige seiner Notebooks mit der Option für Deep Learning aus.

Tuxedo Computers Tuxedo Book XP1610

Tuxedo Computers stellt auf seiner Webseite eine Optimierung für einige seiner Linux-Notebooks vor. Die unter der Bezeichnung »Deep Learning AI-Edition« vermarkteten Geräte eignen sich für Dauerlastbetrieb. Diese Edition wurde zusammen namhaften Unternehmen aus der Automobil-, Industrie- und Softwarebranche entwickelt, die Geräte im Dauerlastbetrieb in der Entwicklung einsetzen.

Tuxedo verpasst die Optimierung den drei in allen Bereichen leistungsstärksten Laptops aus seinem Sortiment. Es handelt sich um die Geräte XP1610, XUX509 und XUX709. Diese werden für die Edition an die Bedürfnisse der Deep Learning AI-Entwicklung angepasst. Zudem wird die Optimierung demnächst auch über Tuxedo WebFAI installierbar sein. WebFAI basiert auf dem aus Debian bekannten FAI, was für Fully Automatic Installation steht. Ein USB-Stick mit WebFAI liegt jedem Tuxedo-Notebook bei und dient zur Installation weiterer unterstützter Betriebssystem oder der Wiederherstellung des Auslieferungszustands mit Tuxedo Budgie.

Diese mit der Optimierung für Deep Learning ausgestattete WebFAI-Installation ist allerdings nur auf den drei Geräten ausführbar, die auch für die Verwendung von Deep Learning AI-Projekten ausgerichtet sind. Dabei werden zusätzliche Programme wie Miniconda 3, das CUDA Toolkit, TensorFlow, PyTorch, Jupyter Notebook, MXNet, Theano und CNTK installiert. Neben den drei derzeit mit der Optimierung für Dauerlastbetrieb angebotenen Notebooks ist eine Ausweitung auf weitere tragbare Geräte nicht ausgeschlossen. Demnächst soll zudem die Optimierung auch für eine Anzahl an geeigneten Desktop-Geräten bereitstehen. Die Spezifikationen der drei derzeit optimierten Notebooks ist auf der Webseite gelistet. Die Preise für die Grundausstattung inklusive der Optimierung liegen zwischen 2.498 und 3.357 Euro.