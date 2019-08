Software::Entwicklung

Git 2.23.0 vereinfacht Checkouts

Die Git-Entwickler haben ihre unter der GPL stehende Versionsverwaltung in der Version 2.23.0 freigegeben. Insgesamt flossen seit der letzten Version 505 Neuerungen und Fehlerkorrekturen in das Projekt ein. An ihnen wirkten 77 Entwickler mit, von denen 26 erstmals erstmals etwas zum Projekt beisteuerten.

git switch

git restore

git checkout

git for-each-ref

git merge

--quit

--abort

git cherry-pick --skip

git multi-pack-index --repack

--expire

In Git 2.23 sind die neuen Kommandosundzu finden, die vielleicht eine Alternative zuwerden können. Mit ihnen soll es einfacher werden, zwischen verschiedenen Entwicklungszweigen zu wechseln oder einzelne Entwicklungsstände wieder herzustellen. Aktuell sind beide Kommandos noch experimentell. Git 2.23 sortiert Ergebnisse vonspürbar schneller und kann Referenzen von einem Alternate als Teil der Verbindungsprüfung verwenden.bekam eine neue-Option, die sich wie einverhält, also den Merge als nicht erfolgreich kennzeichnet, aber die aktuelle Arbeitskopie nicht verändert. Mitkönnen Entwickler nun einzelne Änderungen in einer cherry-pick-Sequenz überspringen und mitundObjekte in einem MIDX (Sammlung von Packfiles und darin enthaltenen Objekten) in mehrere kleinere Packfiles schieben oder Referenzen auf Packfiles bereinigen.