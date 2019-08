Software::Distributionen

Experimentelle Distribution »distri« will Paketverwaltung verbessern

Michael Stapelberg hat erforscht, warum Paketmanager langsam sind. Dazu hat er eine experimentelle Distribution erstellt, die seine Erkenntnisse zum Testen bereitstellt.

Mirko Lindner

Der ehemalige Debian-Entwickler und Google-Angestellte Michael Stapelberg findet, die Paketmanager der großen Distributionen verrichten ihre Arbeit langsamer als es sein muss. Damit meint er hauptsächlich die Distributionen, die Pakete im Format DEB und RPM verwenden. Nach seiner Ansicht machen sie zu viel und das zu langsam.

Stapelberg hatte über mehr als zehn Jahre eine Reihe von Paketen innerhalb von Debian betreut. Zudem ist er der Initiator des Fenstermanagers i3, der Code-Suchmaschine Debian Code Search und des verteilten IRC-Netzwerks RobustIRC. Vor einem halben Jahr erklärte er seinen Rückzug aus der Debian-Entwicklung und erläuterte seinen Schritt mit einer fundierten Kritik an Debian, das ihn nach seiner Ansicht durch technische Unzulänglichkeiten unnötig bei seiner Arbeit am Projekt behindere.

Seine jetzige Kritik an den Paketmanagern macht er an mehreren Punkten fest. So müssten die Maintainer-Skripte in den allermeisten Fällen nicht zwingend während der Installation stattfinden, sondern könnten auch beim ersten Start der Anwendung vorgenommen werden. Damit würde die Möglichkeit paralleler Paketinstallationen eröffnen. Sein Hauptkritikpunkt bezieht sich allerdings auf das Paketformat. Dabei handelt es sich meist um Archive, die vor der Installation entpackt werden.

In der Distribution namens distri, die Stapelberg für seine Experimente erstellt hat, verwendet er nur-lesbare SquashFS-Images anstelle von Archiven. Diese können direkt eingehängt werden und bieten laut Stapelberg durch ihr Read-only-Argument mehr Sicherheit, da sie nicht zufällig oder gewollt kaputtgehen können. Außerdem könne eine Aktualisierung, die durch einen leeren Akku oder eine Kernel-Panik unterbrochen wird, im Gegensatz zur jetzigen Update-Praxis keinen Schaden im System anrichten.

Wer die Thesen von Stapelberg selbst nachvollziehen möchte, kann die Distribution auf GitHub in verschiedenen Formaten herunterladen. Zudem hat Stapelberg auf der 19. Gulaschprogrammiernacht einen Vortrag zum Thema gehalten, der die Materie vertieft.