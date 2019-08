Publikationen

Humble Bundle »IT Security« gestartet

Das Humble Bundle-Team hat ein weiteres Book-Bundle veröffentlicht. Bis zu 24 englischsprachige Bücher aus dem Verlag Taylor & Francis, die sich mit IT-Sicherheit im weiteren Sinne befassen, können in digitaler Form erworben werden. Wie gewohnt können Käufer dabei selbst entscheiden, wie viel ihnen ein Buchpaket wert ist und wie ihr Geld verteilt wird.

Im » Humble Bundle IT Security « werden außergewöhnlich viele Bücher angeboten, an denen die Käufer lange zu lesen haben werden. Der reguläre Preis für alle 24 Bücher liegt bei bis zu 1820 US-Dollar. Die englischsprachigen Bücher aus dem Verlag Taylor & Francis decken IT-Sicherheitsthemen wie Einbruchserkennung, Audits, Absicherung von Netzwerken und Risikomanagement ab. Darüber hinaus liefern sie Hintergrundinformationen und vermitteln auch Wissen zur europäischen Datenschutzdirektive.

Alle Bücher können nach demselben Muster wie die früheren Pakete gekauft werden. So können die Interessenten beim Kauf entscheiden, wie viel sie zahlen und wie ihr Geld zwischen dem Verlag, Humble Bundle und einer gemeinnützigen Organisation aufgeteilt wird. Die unterstützte Organisation ist dieses Mal One Life To Love, die sich um Waisenkinder in Indien kümmert. Bezahlt wird via Amazon, Kreditkarte oder Paypal.

Wer weniger als einen Euro investiert, erhält »Understanding the New European Data Protection Rules«, »Intrusion Detection and Prevention for Mobile Ecosystems«, »Intrusion Detection Networks«, »Iris Biometric Model for Secured Network Access«, »Computer Security Literacy« und »The CISO Journey«. Wer bereit ist, um die 7 Euro für den Lesestoff auszugeben, kann weitere acht Titel herunterladen. Käufer, die mindestens 13,50 Euro investieren, erhalten weitere zehn Bücher.

Die E-Books des »Humble Bundle IT Security« sind in verschiedenen Formaten erhältlich. Wie üblich können Käufer, die die Bücher verschenken möchten, einen Geschenklink erhalten. Das Bundle ist noch fast drei Wochen erhältlich.