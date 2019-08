Gemeinschaft::Organisationen

LPI startet neues Portal für Lernmaterialien

Mit learning.lpi.org hat das Linux Professional Institute (LPI) eine neue zentrale Anlaufstelle für die LPI-Prüfungsvorbereitung gestartet. Auf dem Portal werden kostenlose Lernmaterialien für Lehrende, Lernende und Partner zur Verfügung gestellt. Gestartet ist das Portal mit Vorbereitungsmaterialien für Linux Essentials.

LPI

Das Linux Professional Institute (LPI) ist ein Gemeinschaftsprojekt, das eine Zertifizierung von Linux-Kenntnissen zum Ziel hat. Derzeit existieren mehrere Stufen (Level) des Prüfungsprogrammes, die durch bestandene Prüfungen erreicht werden. Die Prüfungen bestehen aus diversen Fragen, die in maximal 90 Minuten beantwortet werden müssen. Die meisten Prüfungen stehen in verschiedenen Sprachen bereit und das LPI macht keine Vorschriften darüber, wie man sich auf die Prüfungen vorbereitet. Wie das Projekt bekräftigt, legt das LPI großen Wert darauf, dass die Prüfungsteilnehmer ihre Lernmaterialien und -wege frei bestimmen können.

Mit learning.lpi.org hat das LPI nun eine neue zentrale Anlaufstelle für die LPI-Prüfungsvorbereitung geschaffen, auf der kontinuierlich kostenlose Lernmaterialien für Teilnehmer und Lehrer zur Verfügung gestellt werden sollen. Gestartet ist das Portal am 27. August mit Vorbereitungsmaterialien für Linux Essentials. »Zweck des Portals ist es, den Zugang zu Wissen deutlich zu vereinfachen, indem wir alle uns bekannten Ressourcen an einem Ort bündeln«, erklärt Fabian Thorns, Director of Certification Development des Linux Professional Institutes. Dabei gehe es zum einen um Lernmaterialien des Linux Professional Institutes, zum anderen aber auch um Fremdmaterialien und Inhalte aus dem Publishing Partner Programm. »learning.lpi.org soll zentraler Anlaufpunkt für alle werden, die sich auf eine LPI-Prüfung vorbereiten«, so Thorns weiter.

Die Materialien folgen im Aufbau den Lernzielen der jeweiligen Prüfung und berücksichtigen neben den thematischen Vorgaben auch deren Gewichtung. Ausgangssprache für alle Learning Materials ist Englisch, Übersetzungen in andere Sprachen sind geplant und für Deutsch und Französisch bereits in Arbeit. »Wer beim Schreiben, Lektorieren oder Übersetzen mitwirken möchte, ist herzlich eingeladen«, so die Organisatoren. Interessenten sollen über sehr gute Open-Source- und Linux-Kenntnisse verfügen und mit Git und AsciiDoc-Dateien arbeiten können.