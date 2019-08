Do, 29. August 2019, 09:38

Thunderbird 68 veröffentlicht

Thunderbird 68 macht WebExtensions zur Pflicht bei Erweiterungen, Themes und Wörterbüchern.

Da der Veröffentlichungszyklus von Thunderbird an die Versionierung von Firefox ESR angelehnt ist, erscheint rund ein Jahr nach Thunderbird 60 jetzt Version 68 des beliebten E-Mail-Clients, der zwar unter dem Dach von Mozilla angesiedelt ist, aber extern entwickelt wird.

Thunderbird 68 bringt, wie in den Notizen zur Veröffentlichung nachzulesen ist, eine ganze Reihe an Verbesserungen. Hier wird deutlich, dass das Entwicklerteam zum Jahresbeginn von 8 auf 14 erhöht werden konnte. Mit Thunderbird 68 endet bei Mozilla die Zeit von XUL, denn auch der E-Mail-Client akzeptiert jetzt nur noch Erweiterungen nach dem Standard der WebExtensions. Das betrifft nicht nur die Add-ons, sondern auch Themen und Wörterbücher. Wie auch bei Firefox sind nicht alle Erweiterungen in das neue Format überführt worden, bei einigen wird das vermutlich auch nicht passieren.

Des Weiteren wird, wie schon beim Vorgänger die Handhabung von Anhängen weiter verbessert. Thunderbird 60 hatte WeTransfer integriert, um große Anhänge ökonomischer zu versenden. Das funktioniert nun dank der FileLink WebExtensions API auch wieder mit Dropbox, Box und ähnlichen Diensten, sofern deren jeweilige FileLink-Erweiterung installiert ist. Zuletzt verwendete Anhänge können aus einem Ausklappmenü ausgewählt werden, anstatt sie nochmals hochzuladen.

Alle Ordner eines Kontos können nun im Menü auf einen Schlag als gelesen gekennzeichnet werden. Filter lassen sich zeitgesteuert automatisch ausführen. Zudem wurde die Filterprotokollierung verbessert. TCP Keepalive funktioniert jetzt auch für das IMAP-Protokoll. Im Chat kann für jede Unterhaltung künftig eine individuelle Rechtschreibprüfung ausgewählt werden.

Laut der Ankündigung gibt es für Thunderbird 68 keine Möglichkeit zum Update, diese soll erst mit Version 68.1 angeboten werden. Bis dahin kann Thunderbird 68 vom Downloadserver des Projekts bezogen werden.