Digitale Woche Kiel mit zahlreichen Linux-Themen

Zwischen dem 7. und dem 14. September 2019 nehmen das Kitz und die Kieler Linux Initiative mit zahlreichen Workshops zu verschiedenen Open Source-Themen sowie einer Crypto- und einer LAN-Party an der Digitalen Woche Kiel teil.

Mirko Lindner

Die Premiere der Digitalen Woche Kiel vor zwei Jahren war durchaus ein Erfolg, weshalb die Veranstaltung nun mittlerweile in die dritte Auflage geht. Vom 7. und dem 14. September 2019 soll Kiel deshalb erneut zur digitalen Stadt auserkoren werden. Dazu finden etliche Ereignisse an verschiedenen Orten statt, an denen Interessenten sich über verschiedene Themen informieren können.

Für Linux- und Open Source-Interessierte bietet das Kitz und die Kieler Linux Initiative zahlreiche Workshops zu verschiedenen Open Source-Themen zur Auswahl an. »Unsere Workshops richten sich an angehende Programmierer, die mit C++ erste Schritte in grafischen Oberflächen unternehmen möchten, sowie an Inkscape-Nutzer, die erfahren möchten, wie sie noch mehr aus ihrem Vektorgrafikeditor herausholen können«, so die Ankündigung. Dazugehören unter anderem »Einstieg in Qt/C++«, »Einstieg in Git«, »Inkscape für Entdecker« und »Multimedia mit SDL 2.0 unter C++«. Um an einen Workshop teilnehmen zu können, wird um eine Anmeldung gebeten.

Zusätzliche zu Workshops findet für interessierte Nutzer eine CryptoParty statt. Der Workshop mit dem Ziel, sich gegenseitig grundlegende Verschlüsselungs- und Verschleierungstechniken beizubringen, findet am Samstag, dem 07. September statt und benötigt keinerlei Anmeldung. Ebenfalls ohne eine Anmeldung können Interessenten die am 14. September stattfindende Open Source-LAN-Party besuchen, auf der Spieler diverse freie Spiele zocken können. Auch an einem Hackathon, ausgerichtet von Dataport, können Nutzer am 10. und 11.9.2019 im Kitz teilnehmen.

Die Programmübersicht mit Uhrzeiten und allen Infos findet sich auf der Seite der Organisatoren. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.