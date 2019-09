Publikationen

Linux-Magazin mit neuem Chefredakteur

Mit einer Jubiläumsausgabe feiert das Linux-Magazin Anfang dieses Monats seinen 25. Geburtstag. Gleichzeitig übernimmt Jörg Luther, bislang Chefredakteur von LinuxUser und Raspberry Pi Geek, die Redaktionsleitung des Linux-Magazins. Der bisherige Chefredakteur Jan Kleinert verlässt das Unternehmen.

Jörg Luther, der 2004 die Chefredaktion von LinuxUser übernahm und 2013 Raspberry Pi Geek aus der Taufe hob, verantwortet ab sofort in Zukunft als Chefredakteur und Brand/Editorial Director Linux alle Print-Objekte der Computec-Niederlassung München sowie die Webseite linux-magazin.de . Luther wird alle Bereiche der Publikation hinsichtlich Ausrichtung, Themenplanung, Produktion und Personal verantworten. Der bisherige Chefredakteur Jan Kleinert verlässt nach 19 Jahren auf eigenen Wunsch das Unternehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Als letzte Amtshandlung des scheidenden Chefredakteurs erscheint am 5. September 2019 die 25-Jahre-Jubiläumsausgabe des Linux-Magazins. Sie beinhaltet unter anderem einen Artikelarchiv aller bislang erschienenen 299 Ausgaben auf DVD sowie Interviews mit Linux-Protagonisten. Unter anderem kommentiert der Münchener Alt-OB Christian Ude das Ende des LiMux-Projekts.

Die erste Ausgabe des Linux-Magazins erschien im Oktober 1994 als Informationsblatt der DELUG. Die Publikation, die mittlerweile von Computec Media herausgegeben wird, wendet sich an erfahrene Nutzer aus der IT-Branche und liefert Wissen von und für professionelle IT-Anwender. Die Themen spannen sich von Software, Netzwerk, Administration, Entwicklung, Training bis zu Hardware. »Der Einsatz von Linux in Unternehmen und die damit verbundene Migration bilden wichtige Bestandteile«, so die Eigenbeschreibung. »Durch die zentrale Koordinierung können wir jetzt Linux-Anwender vom Einsteiger bis zum IT-Profi noch besser mit maßgeschneiderten Informationen versorgen. Daneben erleichtert uns die Restrukturierung, die aktuellen und künftigen Herausforderungen des IT-Mediengeschäfts erfolgreich zu bewältigen«, so der neue Chefredakteur der Publikation.