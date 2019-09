Software::Distributionen

Kali Linux 2019.3 veröffentlicht

Die Live-Distribution für Penetrationstests und Sicherheits-Auditing Kali Linux ist in Version 2019.3 erschienen. Die neue Version der Distribution enthält zahlreiche Aktualisierungen und Neuerungen.

Offensive Security Logo von Kali Linux

Die neue Version 2019.3 aktualisiert den Kernel auf Linux 5.2.9. Eine Änderung in der Infrastruktur ist, dass Kali jetzt über das Content Delivery Network (CDN) von CloudFlare heruntergeladen werden kann. Die Nutzung des CDN kann man daran bemerken, dass die Domain kali.download verwendet wird. Neu ist auch eine Status-Seite status.kali.org mit einer Übersicht, ob alle Kali-Domains korrekt funktionieren.

Die neue Version enthält zahlreiche Änderungen an den Metapaketen, wodurch sich die Auswahl der Standardwerkzeuge deutlich ändert. Wer die bisherigen Werkzeuge bevorzugt, kann für diese Version einmalig ein spezielles Image kali-linux-large-2019.3-amd64.iso herunterladen, das alle früheren Werkzeuge enthält. In der nächsten Zeit werden die Werkzeuge neu in verschiedene Gruppen eingeteilt - eine minimale Gruppe mit den essentiellen Werkzeugen, eine erweiterte Gruppe und eine, die alles enthält. Die Gemeinschaft hat außerdem künftig die Möglichkeit, neue Werkzeuge oder Verbesserungen bei den Entwicklern einzureichen.

Zur leichteren Nutzung von Kali Linux wurden einige Helfer-Skripte hinzugefügt. Als neues Werkzeug kam amass hinzu. Aktualisiert wurden unter anderem Burp Suite, HostAPd-WPE, Hyperion, Kismet und Nmap.

Das auf Android beruhende NetHunter, das sich als alternatives Betriebssystem auf Nexus-Geräten, dem LG V20 und dem OnePlus 7 installieren lässt und die gleichen Ziele wie Kali Linux verfolgt, wurde stark erweitert. Insbesondere können Apps jetzt aus dem mit F-Droid kompatiblen NetHunter Store bezogen werden. Kali Linux selbst läuft auf zusätzlichen ARM-Systemen und ist erstmals auch als Container-Image (LXD) erhältlich. Der Download von Kali Linux und NetHunter ist in verschiedenen Varianten für x86 (32 und 64 Bit) sowie ARM (32 Bit) frei von der Download-Seite möglich.