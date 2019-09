Pro-Linux

Gewinnspiel: Kieler Open Source und Linux Tage

Pro-Linux verlost Merchandising-Artikel der Kieler Open Source und Linux Tage, die am 20. und 21. September 2019 stattfinden.

Bereits zum 17. Mal finden in diesem September die Kieler Open Source und Linux Tage statt. Im Kitz in Kiel wird es neben einer Ausstellung von Community-Projekten und Firmen eine Reihe von Fachvorträgen und Workshops geben. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 20. und 21. September statt. Los geht es aber schon am 19. September mit dem »Linux Presentation Day«. Am 21. September findet zudem eine Software Freedom Day-Feier inklusive eines Software-Freedom-Frühstücks statt.

Wie schon die Jahre zuvor decken die Vorträge das ganze Spektrum von Open Source- und Linux- Themen ab. Am 20. und 21. September können die Besucher zwischen 27 Vorträgen und drei Workshops wählen. Als Highlights werden die beiden Jubiläumsvorträge »FreeDOS at 25 Years - Past, Present, and Future« von Jim Hall, der per Live-Stream aus den USA übertragen wird, und »15 Jahre Ubuntu: Up and down« von Torsten Franz gehandelt. Die weiteren Vorträge und Workshops kommen aus den Bereichen Virtualisierung, Groupware, Künstliche Intelligenz, Zweifaktorauthentifizierung, Content Management-Systeme, Inkscape, LibreOffice, Linux-Kommandozeilenwerkzeuge, Freifunk, Ansible, Virtual Reality im Web, Ubuntu, Opensuse, Smart Home, Open-Source-Programme für Fotografen, Scribus und Nachhaltigkeit bei Open Source.

In der Ausstellung präsentieren sich in diesem Jahr wieder einmal zahlreiche Projekte, darunter die Free Software Foundation Europe, Inkscape, Scribus, LibreOffice und die Ubuntu Community. Mit an Bord ist auch wieder das Linux Professional Institute, bei dem man am Morgen des 20.9. seine LPI-Prüfung ablegen kann.

Pro-Linux verlost drei Kielux-Fanpakete, bestehend aus je einem Pepper&Carrot-Comic, Kielux-Edition Band 3, Schlüsselband, DELUG/Knoppix-DVD, T-Shirt mit Geek-Spruch, CD/DVD-Case für 8 CDs/DVDs mit Ubuntu-Logo, Tux-Tasse, Tux-Mousepad, Block, Kugelschreiber, Kielux-Postkarte, Kielux-Aufkleber und Kielux-Programmheft.

Und so geht's: Tragen Sie als registrierter Leser Ihren Vor- und Nachnamen und Ihre E-Mail in das Formular ein und gewinnen mit ein bisschen Glück einen der Sachpreise. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen Einsendern entscheidet das Los.