Software::Browser

Google testet DNS over HTTPS in Chrome 78

Google kündigt nur wenige Tage nach Mozilla an, ebenfalls DNS over HTTPS öffentlich testen zu wollen. Chrome 78 Beta soll in wenigen Tagen den Anfang machen.

Google Chrome-Logo

Erst vor wenigen Tagen hatte Mozilla erklärt , noch im September in den USA mit öffentlichen Tests von DNS over HTTPS (DoH) in Firefox zu beginnen. Nun verkündet auch Google im Chromium Blog , dass Chrome 78 die erste Version des Browsers sein wird, bei der DoH für einen kleinen Teil der Anwender freigeschaltet wird. Das betrifft alle Plattformen außer Linux und iOS.

Das Experiment soll dazu dienen, die Implementierung von DoH in Chrome und den Einfluss auf die Gesamtleistung einzuschätzen. Der Test soll in Zusammenarbeit mit DNS-Anbietern durchgeführt werden, die DoH bereits unterstützen. Konkret wird das Experiment in Chrome 78 prüfen, ob der aktuelle DNS-Provider des Benutzers zu einer Liste von DoH-kompatiblen Anbietern gehört, und auf den entsprechenden DoH-Dienst desselben Anbieters aktualisieren.

Die ausgewählten Anbieter sind Cleanbrowsing, Cloudflare, DNS.SB, Google, OpenDNS und Quad9. Wenn der DNS-Anbieter nicht in der Liste des Anwenders enthalten ist, wird Chrome wie bisher weiterarbeiten. So bleiben Inhaltskontrollen des aktuellen DNS-Anbieters wie etwa elterliche Kinder- und Jugendschutzfilter oder Sicherheitseinstellungen unberührt. Mozilla plant dagegen, keine Rücksicht auf die Voreinstellungen der Anwender bezüglich DNS-Anbieter im Betriebssystem zu nehmen und die Firefox-Nutzer mit DoH-Aktivierung auf den DNS-Resolver von Cloudflare umzustellen.