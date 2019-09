Software::Grafik

Digikam 6.3 mit neuem Bildeditor

Die KDE-basierte Fotoverwaltung Digikam ist in Version 6.3.0 erschienen. Sie enthält einen neuen Bildeditor, der den Funktionsumfang von G'MIC mit seinen zahlreichen Bildverarbeitungsfiltern zugänglich macht. Der Editor ist das erste externe Werkzeug, das auf die neue Plugin-Schnittstelle portiert wurde.

Digikam Plugin-Einstellungen in Digikam 6.1

In Digikam 6.1 hatten die Entwickler eine neue Plugin-Schnittstelle implementiert, die die bis Version 5.9 genutzten KIPI-Plugins ersetzte, die immer weniger Unterstützung fanden. »DPlugins« (Digikam Plugins) soll mehr Funktionalität bieten und kam bereits von Anfang an mit einer stattlichen Zahl von Plugins. In Digikam 6.3 wurde der Bildeditor GMic-Qt auf die Plugin-Schnittstelle portiert und steht damit in Digikam als Option zur Bildnachbearbeitung zur Verfügung. GMic-Qt ist ein Frontend für G'MIC , das als ein sehr umfangreicher Bildbearbeitungs-Werkzeugkasten bezeichnet werden kann. G'MIC enthält viele Filter für das Entrauschen, Verbessern, Anwendung künstlerischer Effekte und andere Funktionen. GMic-Qt ist nicht nur als eigenständiges Programm konzipiert, sondern war schon zuvor als Plugin für Gimp Krita und Paint.NET verfügbar.

Um die neue DPlugins-Schnittstelle besser zu dokumentieren und zu testen, wurde auf GitHub das Projekt digiKam Plugins Demo gestartet. Das Projekt, das separat von Digikam ist, hat als Beispiele einige einfache Plugins entwickelt, die im Quellcode bereitstehen und es neuen Entwicklern erleichtern sollen, neue Plugins für Digikam und Showfoto zu schreiben. Weiterer Code soll hinzukommen, um die vollständige Plugin-Schnittstelle zu demonstrieren.

Wie das gesamte KDE-Projekt zieht auch Digikam auf eine GitLab-Plattform um, die die bisherige Infrastruktur mit Git für den Quellcode, Bugzilla für Fehlerberichte, Phabricator für Pull-Requests und Jenkins für kontinuierliche Integration ablöst. Die Plattform ist auf invent.kde.org zu finden, das Digikam-Projekt befindet sich entsprechend in KDE/Digikam und will nun schrittweise auf die neuen Werkzeuge wechseln.

Die neue Version steht als Quellcode und in Form von portablen Binärpaketen auf den Download-Seiten von Digikam bereit. Für Linux sind diese Pakete als AppImages erstellt. AppImages sind ein distributionsübergreifendes Format, das aus der KDE-Initiative Klik hervorgegangen ist.