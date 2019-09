Software::Distributionen::CentOS

CentOS 7.7 veröffentlicht

Unter der Bezeichnung »CentOS Linux 7 (1908)« wurde das auf Red Hat Enterprise Linux beruhende CentOS in der Version 7.7 freigegeben. Die neue Version bringt das System auf den Stand von Red Hat Enterprise Linux 7.7.

CentOS ist eine Linux-Distribution von Red Hat, die auf demselben Quellcode beruht wie Red Hat Enterprise Linux. Red Hat hatte das zuvor eigenständige Projekt im Januar 2014 übernommen , um es als freie und kostenlose Alternative zu Red Hat Enterprise Linux für alle anzubieten, die keinen kommerziellen Support von Red Hat benötigen. Auch wenn es dafür keine Garantie gibt, ist CentOS faktisch weitestgehend kompatibel mit Red Hat Enterprise Linux.

Annähernd sechs Wochen nach Red Hat Enterprise Linux 7.7 ist jetzt auch die entsprechende Version von CentOS fertiggestellt. Das Projekt bezeichnet die neue Version allerdings primär als »CentOS Linux 7 (1908)«. Sie wurde für x86 (64 Bit) sowie für x86 (32 Bit), ARM (32 und 64 Bit), PowerPC (64 Bit Big und Little Endian) und Power9 veröffentlicht. Es ist die letzte Ausgabe von CentOS 7, die neue Funktionalität ausliefert. Weitere Updates wird es aber noch bis zum Ende des zugesicherten Support-Zeitraums Mitte 2024 geben. Doch bereits nächsten Dienstag soll CentOS 8 freigegeben werden, das mit zahlreichen Änderungen und Aktualisierungen dann ab dem Veröffentlichungstag wiederum für mindestens zehn Jahre unterstützt wird.

Neben zahlreichen Aktualisierungen spezifischer Softwarepakete bringt CentOS 7.7 auch den Nameserver Bind in Version 9.11 und den NTP-Server und -Client in Version 3.4. Python 3 (Version 3.6) ist nun im Standard-Repositorium verfügbar, wo zuvor nur Python 2.7 vorhanden war. Das Programm abrt kann nun Fehlerberichte direkt in den CentOS-Bugtracker eintragen. Auch die Hardware-Unterstützung wurde wie im Red Hat-Kernel aktualisiert. CentOS-spezifische Details können in den Anmerkungen zur Veröffentlichung nachgelesen werden, für die meisten Änderungen wird auf die Anmerkungen zu RHEL 7.7 verwiesen.