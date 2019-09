Gemeinschaft::Konferenzen

Sonoj Convention am 26. und 27. Oktober

Die Sonoj Convention, eine Veranstaltung zur Musikproduktion mit freier Software, findet zum dritten Mal in Köln statt.

Sonoj Convention

Die Sonoj Convention fand 2017 zum ersten Mal statt und wird in diesem Jahr am 26. und 27. Oktober, wie die bisherigen Ausgaben auch, in Köln stattfinden. Der Veranstaltungsort sind die Räumlichkeiten des Chaos Computer Club, Heliosstrasse 6a. Die nichtkommerzielle Veranstaltung widmet sich ganz der Musikproduktion mit freier Software. Sie sieht sich als Alternative und Ergänzung zur eher auf Entwickler ausgerichteten Linux Audio Conference (LAC) , die jährlich an wechselnden Orten stattfindet. Doch auch auf der Sonoj Convention sind durchaus Entwickler anzutreffen.

Die Sonoj Convention ist als Konferenz organisiert. Sie wird Vorträge, Demonstrationen und Workshops bieten, daneben aber auch Raum zum Musizieren lassen. Das Thema der Veranstaltung ist das Musikmachen mit freier Software und Hardware in allen Facetten. Im Zentrum steht jedoch nicht die Technologie, sondern die Musik. Das zeigt sich auch in den Vorträgen, bei denen die Referenten gehalten sind, zuerst ein Musikstück zu spielen und im Vortrag auf dieses zurückzukommen.

An der Konvention können alle teilnehmen, die sich für die Musikproduktion mit freier Software interessieren. Es ist keine Voraussetzung, selbst freie Software einzusetzen. Eigene Computer und Instrumente können mitgebracht werden. Zur Teilnahme an der Konvention ist lediglich eine Registrierung erforderlich, der Eintritt ist kostenlos. Die Veranstaltung finanziert sich nicht über Sponsoren oder Eintrittsgelder, sondern ausschließlich durch Spenden.

Die Sonoj Convention wendet sich an ein internationales Publikum und hat Referenten aus allen Teilen Europas. Die Konferenzsprache ist daher Englisch. Der Name Sonoj selbst kommt dagegen aus dem Esperanto und bedeutet »Schall«. Für alle, die nicht selbst vor Ort sein können, wird es eine Live-Übertragung geben. Die Videoaufnahmen werden zudem kurz nach der Veranstaltung veröffentlicht.