Do, 26. September 2019, 08:13

Hardware

FSF verleiht »Respect Your Freedom«-Zertifikate an Router von ThinkPenguin

Die Free Software Foundation (FSF) zertifiziert Hardware nach dem von ihr erstellten »Respect Your Freeodom«-Zertifikat (RYF). Jetzt erhielt ein neuer Router von ThinkPenguin das Zertifikat.

FSF

Das »Respect Your Freedom«-Zertifizierungszeichen (RYF) auf Geräten bedeutet, dass diese Produkte die Standards der FSF in Bezug auf Freiheit, Kontrolle über das Produkt und dem Schutz der Daten und der Privatsphäre erfüllen. Bereits zwei Mal erteilte die FSF im Jahr 2019 Geräten von ThinkPenguin dieses Zertifikat. Dabei wurden 13 Geräte ausgezeichnet. Bei dem jetzt zertifizierten Gerät handelt es sich um den Free Software Wireless-N Mini Router v2 (TPE-R1200) von ThinkPenguin. Der auf Linux spezialisierte Hardware-Händler liefert neben Linux-Notebooks hauptsächlich Peripheriegeräte

Bereits 2016 erhielt der Vorgänger Free Software Wireless-N Mini Router (TPE-R1100) diese Auszeichnung. Die jetzt zertifizierte zweite Auflage bringt einige Neuerungen für interessierte Kunden, wie die aktuelle Ankündigung der FSF berichtet. Der TPE-R1200 bringt neben zwei externen Antennen mit RP-SMA-Schraubanschluss auch eine kräftigere CPU vom Typ Qualcomm QCA9531 mit 650 MHz sowie mit jeweils 128 MByte RAM und NAND sowie 16 MByte NOR deutlich mehr Speicher als der Vorgänger. Als Software dient die von der FSF empfohlene Distribution LibreCMC, die neben dem Linux-libre Kernel auf eine abgespeckte Version von OpenWRT setzt. Als Bootloader kommt eine angepasste Version von U-Boot zum Einsatz. Der Router kostet in der Grundausstattung rund 88 US-Dollar.

ThinkPenguin bietet beim Kauf des Routers auf Wunsch einen eigenen VPN-Dienst an, der Kunde kann aber bei Bedarf auch einen anderen VPN-Dienst nutzen. Eine detaillierte Anleitung für mehrere Anbieter wird mitgeliefert. Weitere Informationen über das »Respect Your Freedom«-Zertifikat bietet eine Webseite der FSF. Das gerade erstmals ausgelieferte Linux-Smartphone Librem 5 strebt das Zertifikat ebenfalls an.