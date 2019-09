Gemeinschaft::Konferenzen

LinuxDay 2019 in Vorarlberg am 19. Oktober

Am 19. Oktober findet in Dornbirn, Österreich der diesjährige LinuxDay statt. Veranstaltungsort ist wie üblich die Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt (HTL) Dornbirn.

Das Programm für den LinuxDay 2019 , der dieses Jahr am 19. Oktober in Dornbirn in Vorarlberg stattfindet, steht fest. Die von der Linux User Group Vorarlberg organisierte Veranstaltung bietet in bis zu vier parallelen Vortragsreihen verschiedenste Themenbereiche rund um Open Source. Die Zielgruppe der Veranstaltung ist breit gefächert, Hobby- und Heimanwender kommen genauso auf ihre Kosten wie System-Administratoren und Software-Entwickler. Thematische Schwerpunkte in diesem Jahr sind unter anderem Do-it-yourself und Security.

Die Themen der 27 Vorträge drehen sich beispielsweise um Einsteigerthemen wie das Ausprobieren von Linux mittels Virtualisierung oder Alltagsanwendungen für den Raspberry Pi. Ein Vortrag stellt Manjaro als einfache Einsteiger-Distribution vor, während Entwickler Urs Pfister seine Multimedia-Distribution AVMultimedia vorstellt. Frank Hoffmann spricht über 15 Jahre Erfahrung mit LaTeX im Büroalltag, während Axel Beckert mit Dist-Detect ein neues Werkzeug vorstellt, um in einem Heim- oder Firmennetzwerk Handlungsbedarf bei Distributionen zu erkennen.

Weitere Themen für Entwickler und Administratoren sind unter anderem wartungsfreie, verschlüsselte Backups, Proxmox VE mit Ceph/ZFS, Linux Container im High Performance Computing, FreeBSD Jail Managment mit Ansible oder Kubernetes leicht gemacht mit Rancher. Heimautomatisierung mittels OpenHAB, Matrix als Messenger und Social Hacking sind weitere Themen im Umfeld von Open Source. Das komplette Vortragsprogramm steht auf der Webseite der Veranstaltung bereit.

Ergänzend zu den Vorträgen gibt es einen Ausstellerbereich mit 21 Informations-Ständen von Projekten, Firmen und regionalen Communities. Zudem stehen Probier-PCs mit gängigen Linux-Distributionen für die Besucher bereit. Um das leibliche Wohl kümmert sich ein Restaurant mit günstigen Preisen.