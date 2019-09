Software::Distributionen

Linux-Bau-Anleitung LFS 9.0 veröffentlicht

Linux From Scratch (LFS) und seine Weiterführung Beyond Linux From Scratch (BLFS), zwei Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Linux-Nutzer, die ihr System aus Quellpaketen selbst zusammenbauen möchten, sind in Version 9.0 erschienen. Neu sind unter anderem Anpassungen der Basis und Gnome in BLFS.

LFS project

Linux From Scratch (LFS) ist weniger eine Distribution als vielmehr eine Anleitung zur Erstellung eines GNU/Linux-Systems aus den Quellen. Daher ist die Installation eines Systems mit ziemlich viel Aufwand und – ja nach Umfang – auch mit viel Zeit verbunden. Alle Quellen des Systems müssen separat heruntergeladen und anhand der Anleitung übersetzt werden. Der Hauptvorteil von Linux From Scratch liegt allerdings im Erlernen der Funktionsweise des Linux-Systems und vieler der Anwendungen. Gleiches gilt für die Konfiguration. Der Nachteil ist auch hier der hohe Aufwand, den man investieren muss, um ein lauffähiges System zu erhalten. Die Anpassung an eigene Bedürfnisse und die Verwendung von neuen Programmen erfordert zusätzliche Arbeit.

Mit der nun freigegebenen Version 9.0 von Linux From Scratch schwenkt die Anleitung auf den Linux-Kernel 5.2.8, die glibc 2.30 und gcc 9.2.0 um. GRUB wurde auf die Version 2.04 angehoben, Vim auf 8.1.1846 und Meson auf 0.51.1. Perl liegt in der Variante 5.30.0 vor und Python in 3.7.4. Die Systemd-Version der Beschreibung enthält zudem eine Aktualisierung des Init-Dienstes. Ferner flossen diverse Korrekturen des Textes hinsichtlich Klarheit und Genauigkeit in beide Varianten des Buchs ein.

Der eigentliche Grund für die Erhöhung der Hauptversion stellen allerdings die Änderungen innerhalb von Beyond Linux From Scratch (BLFS) dar. BLFS beschreibt die Installation mehrerer hundert Pakete, darunter auch die Installation eines grafischen Systems mit Gnome oder KDE Plasma. Darüber hinaus beinhaltet die Beschreibung die Installation diverser Serversysteme, Multimedia-Anwendungen und Dienste. BLFS 9.0 selbst enthielt Aktualisierungen von rund 1000 Paketen, die fast alle Bereiche des Buchs betreffen.

Eine der wohl wichtigsten Änderungen stellte dabei die Implementierung des Gnome-Desktops in die System V-Variante des Buches dar. Nachdem das Team in der »System V Edition« in der Vergangenheit nur die Installation der Bibliotheken beschrieb, umfasst BLFS 9.0 nun auch die Installation des kompletten Desktops. Gnome liegt dabei in der Version 3.32.2 vor und umfasst diverse Anwendungen und Tools.

Die aktuelle Version 9.0 beider Anleitungen kann in verschiedenen Formaten heruntergeladen oder online angesehen werden. Neben dem eigentlichen Buch bieten die Autoren in separaten Archiven die Boot-Skripte und eine Liste der Paket-Bezugsquellen zum Download an.