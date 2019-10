Software::Multimedia

Google veröffentlicht eigenen AV1-Dekoder

Google hat einen im Rahmen des Chrome OS-Projekts entwickelten AV1-Dekoder veröffentlicht. Es ist neben der Referenzimplementation und dav1d mindestens die dritte freie Implementation für das freie AV1-Videoformat.

aomedia.org AV1 Video Codec

Wegen der für viele Unternehmen unerträglich hohen Lizenzkosten des patentbehafteten Video-Codecs H.265 und seines Vorgängers H.264 wurde lange nach einer freien Alternative gesucht. Die in den letzten Jahren entwickelten Codecs konnten sich aber nicht durchsetzen. 2015 gründeten daher Mozilla, Google, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, ARM, Intel, Nvidia und weitere Unternehmen AOMedia und entwickelten den neuen freien Video-Codec AV1. AV1 beruht überwiegend auf VP9 und integriert Elemente von Daala, Thor und VP10. AV1 ist für jeglichen Einsatz lizenzfrei und H.265/HEVC mindestens ebenbürtig. Im Vergleich zu H.264 sind AV1-Videos nur etwa halb so groß. Ihre Bitrate beträgt lediglich 55 Prozent der von H.264 mit den üblichen Einstellungen. Details zur Funktionsweise von AV1 liefert ein Beitrag auf Mozilla Hacks

Dass Google einen AV1-Dekoder in Android und Chrome OS integrieren würde, war bereits länger bekannt. Nicht bekannt war dagegen, dass Google eine eigene Implementation in Angriff genommen hatte. Dies wurde erst jüngst klar, als überraschend der Code von libgav1 im Quellcode von Chrome OS auftauchte. libgav1 ist laut Google konform zu den Profilen 0 und 1 von AV1. In dem Repositorium gibt Google an, dass die erste Version der Bibliothek sich auf die Geschwindigkeit auf der Android-Plattform konzentriert. Die Bibliothek ist jedoch portabel und kann auch auf anderen Plattformen genutzt werden. Weitere Optimierungen für diese Plattformen sollen noch kommen, ebenso Test-Code.

Dass für die meisten Plattformen, insbesondere x86, in der Tat noch erheblicher Optimierungsbedarf besteht, zeigen Benchmarks von Phoronix, die dav1d mit libgav1 vergleichen. Auf x86-Plattformen war dav1d stets mehr als doppelt so schnell, in manchen Einstellungen und Plattformen auch bis zu zehnmal so schnell wie libgav1.

Offizielle Angaben zu libgav1 von Google existieren abgesehen vom Quellcode-Repositorium nicht. Wer libgav1 testen oder optimieren möchte, kann den Quellcode aus dem Repositorium beziehen. Google hat die Quellen unter die Apache-Lizenz 2.0 gestellt und heißt Beiträge von externen Entwicklern willkommen.