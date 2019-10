Software::Entwicklung

Qt ändert Lizenz einiger Module

Die Qt Company ändert die Lizenz der Module Wayland Compositor, Application Manager und PDF von der LGPLv3 zur GPLv3. Damit fallen sie künftig unter die gleiche Lizenz wie die meisten anderen Erweiterungsmodule. Nur für eine relativ kleine Zahl von kommerziellen Anwendern dürfte die Änderung von Bedeutung sein.

Qt Project

Wie die Qt Company schreibt , wurden schon seit Januar 2016 die meisten neu geschriebenen Erweiterungsmodule von Qt unter die GPLv3 gestellt. Für Kunden, die diese Module weitergeben wollten, dies aber nicht unter den Bedingungen der GPLv3 tun konnten, gab es die Option, eine kommerzielle Lizenz von der Qt Company zu beziehen. Die Wahl der GPLv3 als Lizenz für diese Module bedeutet, dass freie Projekte die Module ohne Einschränkung verwenden können. Hersteller proprietärer Software sind jedoch verpflichtet, eine kommerzielle Lizenz zu erwerben, wenn sie diese Module in ihren Produkten verwenden.

Nicht alle Erweiterungsmodule von Qt wurden aber unter der GPLv3 veröffentlicht. Insbesondere die Module Wayland Compositor, Application Manager und PDF standen bisher unter der LGPLv3 und konnten dadurch in einigen Fällen auch in proprietärer Software verwendet werden. Auch für diese Module gab es aber auch die kommerzielle Lizenzoption, um sie ganz ohne Einschränkungen in proprietärer Software zu verwenden. Nun streicht die Qt Company die LGPLv3 von Wayland Compositor, Application Manager und PDF. Diese stehen nun unter der GPLv3 wie die meisten anderen Module auch. Wayland Compositor und Application Manager werden laut Qt Company hauptsächlich in komplexen eingebetteten Systemen mit mehreren Prozessen eingesetzt. In Desktop- oder Mobilanwendungen kommen sie nicht zum Einsatz, und in der Mehrzahl der einfachen eingebetteten Systeme ebenfalls nicht. PDF wiederum ist ein Modul, das in Qt 5.14, das noch nicht veröffentlicht ist, neu hinzukommt.

Die Lizenzänderung tritt mit der kommenden Version 5.14 von Qt in Kraft, mit der Ende November gerechnet werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits folgende Module unter der GPLv3 lizenziert: Charts, CoAP, Data Visualization, Device Utilities, KNX, Lottie Animation, MQTT, Network Authentication, Qt Quick WebGL und Virtual Keyboard.