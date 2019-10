Software::Distributionen::Debian

Stand von Calibre in Debian

Calibre, die Anwendung zur Verwaltung und Manipulation von E-Books, könnte bald wegen eines RC-Bugs aus Debian Testing entfernt werden.

Kürzlich ist Calibre 4.0 erschienen. In Debian gibt es zwar ein Paket mit Versionsnummer 4 (4.0.0+really3.48.dfsg-1), darin steckt aber nicht die neue Version, sondern Calibre 3.48, bei dem Debian derzeit verharren muss. Norbert Preining, der rührige Betreuer von Calibre in Debian, erklärt die Situation in seinem Blog . Knackpunkt ist die Entfernung von Python 2 aus Debian, die mit der Veröffentlichung von Debian 11 »Bullseye« abgeschlossen sein soll. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Kovid Goval, der Entwickler der E-Book-Verwaltungsssoftware Calibre, lehnt es seit Jahren standhaft ab, seine Anwendung, die immerhin rund 500.000 Zeilen umfasst, von Python 2 auf 3 zu portieren. Lieber werde er Python 2 selber pflegen, so die Aussage. Zudem würde er es am liebsten sehen, wenn alle Anwender sein Binärpaket verwenden. Mittlerweile sieht es so aus, dass Calibre bereit ist für Python 3, die vielen Plugins aber weiterhin bei Python 2 verharren.

Calibre 4 kann wegen fehlender Abhängigkeiten nicht in Debian hochgeladen werden. Dazu zählt etwa Qt, das in Version 5.12 benötigt wird, jedoch in Debian noch bei Version 5.11 steht. Weiterhin fehlte bisher eine Python-3-Version des Pakets python-mechanize. Preining hat das lange vernachlässigte Paket mittlerweile übernommen und eine entsprechende Version gebaut.

Ungemach droht nun Calibre 4.0.0+really3.48.dfsg-1. Im Rahmen der Entfernung von Python 2 wurde das Paket python-cherrypy3 aus Debian Sid entfernt, ohne dass dessen Betreuer die Abhängigkeit von Calibre zu diesem Paket beachtete. Damit wurde automatisch gegen Calibre ein RC-Bug (release critical) eröffnet, der zur Entfernung von Calibre aus Testing führen wird. Preining versucht, Calibre so lange wie möglich mit Python 2 in Debian zu halten. Eine Möglichkeit ist die zeitweise Wiedereinführung von python-cherrypy3, aber auch das hängt vom Paket Objgraph ab, das nicht mehr in Python 2 in Debian ist.