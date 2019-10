Software::Entwicklung

Python 3.8 erschienen

Über 15 Monate nach Python 3.7 wurde jetzt die nächste Version veröffentlicht. Python 3.8 bringt als wesentliche Erweiterung einen Operator, der Zuweisungen innerhalb von Ausdrücken zulässt. Daneben wurden zahlreiche weitere Verbesserungen implementiert.

Python Software Foundation

Python ist eine objektorientierte Skriptsprache, die mit Perl, Ruby und ähnlichen Sprachen konkurriert. Ihre Besonderheiten sind die Verwendung von Einrückungen statt Klammern zur Definition von Kontrollstrukturen und die Möglichkeit, plattformunabhängigen Bytecode zu erzeugen.

Python 3.8 bringt anders als ihr Vorgänger nur zwei wesentliche Erweiterungen der Sprachsyntax mit. Bei der ersten handelt es sich um den Operator := , der es ermöglicht, Zuweisungen innerhalb von Ausdrücken vorzunehmen. Bisher war das in Python, anders als in C und vielen ähnlichen Programmiersprachen, nicht möglich. Zuweisungen mit dem Operator = waren und sind auch weiterhin nur in Anweisungen möglich und liefern keinen Wert zurück.

Die Syntax des neuen Operators war stark umstritten - so stark, dass Python-Gründer Guido van Rossum am Ende seinen Rücktritt bekannt gab. Unter den Vorschlägen setzte sich der von Anfang an favorisierte Operator := durch, der auch als »Walross-Operator« bezeichnet wird, da man in ihm die Augen und Stoßzähne eines Walrosses erkennen kann.

Eine andere Erweiterung der Syntax wurde in Funktionsdeklarationen eingeführt. Mit dem Zeichen / kann man nun die Funktionsargumente, die an festen Positionen angegeben werden müssen, von denjenigen separieren, die mittels eines Schlüsselwortes angegeben werden können oder müssen.

Weitere Neuerungen sind, dass compilierte Python-Objekte in einer separaten Dateihierarchie abgelegt werden können, und Debug- und nicht-Debug-Versionen von Python dieselbe Binärschnittstelle besitzen. Neu sind auch der Operator = in F-Strings, erweiterte Konfiguration der Python-Initialisierung und einiges mehr. Auch in der Standardbibliothek gab es zahlreiche Änderungen und Optimierungen.

Neben den neuen Funktionen gab es auch Änderungen im Verhalten bestehender Funktionen, die Änderungen an bestehenden Programmen nötig machen können, und eine Reihe veralteter Funktionen wurde gestrichen. Alle Einzelheiten zu den Änderungen lassen sich in den Anmerkungen zur Veröffentlichung nachlesen.