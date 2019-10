Gemeinschaft::Organisationen

Linux Foundation bietet Einsteigerkurs zur Kernel-Entwicklung

Die Linux Foundation stellt im Rahmen ihres Trainingsangebots einen neuen Kurs vor. Er soll Einsteigern in die Kernel-Entwicklung die Grundlagen vermitteln.

Linux Foundation

Die Linux Foundation (LF) stellt in ihrer aktuellen Presseverlautbarung einen neuen Online-Kurs in ihrem Trainingsangebot vor. Der neue Kurs soll Anfänger in die Kernel-Entwicklung einführen. Der Kurs unter der Bezeichnung LFD103 umfasst 12 – 16 Stunden Kursmaterialien in schriftlicher Form und kann kostenlos absolviert werden.

Laut der LF haben bisher bereits über 13.000 Personen zur Kernel-Entwicklung beigetragen. Gerade Anfängern fällt es demnach oft schwer, sich produktiv in der Kernel-Gemeinschaft zu engagieren. Deshalb hat Shuah Khan, eine Linux Foundation Fellow und erfahrene Linux-Kernel-Entwicklerin, den Kurs A Beginner's Guide to Linux Kernel Development entwickelt. Er ist für jeden gedacht, der daran interessiert ist, Linux-Kernel-Entwickler zu werden.

Der Kurs zielt darauf ab, den Bewerbungsprozess für das Linux-Kernel-Mentorship zu erleichtern. Er soll ebenso als Ressource für Entwickler aus Unternehmen und Communities dienen, die möglicherweise nicht in der Lage sind, die Vorteile des Mentoring-Programms zu nutzen und die Kernel-Entwicklung selbstständig erlernen möchten sowie als Ressource für erfahrene Ingenieure, die neu in der Open-Source- und Upstream-Kernel-Entwicklung sind und zur Zusammenarbeit mit der Kernel-Gemeinschaft beauftragt sind.

Linux-Entwickler und Torvalds zweiter Mann Greg Kroah-Hartman lobt den neuen Kurs als »eine wunderbare Bereicherung für neue Entwickler, die daran interessiert sind, zum Linux-Kernel beizutragen«. Der Kurs sei insofern einzigartig, als er sowohl die technischen Aspekte der Übermittlung von Code als auch die Funktionsweise der Gemeinschaft insgesamt behandelt. Im einzelnen deckt der Kurs die Konfiguration eines Entwicklungssystems, die Grundlagen von Git, das Schreiben von Kernel-Patches, das Testen von Patches, das Schreiben von Commit-Protokollen, das Senden von Patches und die Handhabung von Rückmeldungen aus der Kernel-Gemeinschaft ab.