Software::Entwicklung

Python-Interpreter PyPy 7.2 freigegeben

Der Python-Interpreter PyPy wurde in Version 7.2 veröffentlicht. Die aktuelle Version des Interpreters, der wesentlich schneller als der Standard-Python-Interpreter ist, bringt eine neue Portierung auf 64 Bit ARM mit.

PyPy

PyPy ist eine deutlich schnellere Alternative zum Standard-Python-Interpreter CPython sowohl für Version 2.7 als auch für Version 3.x. Seine höhere Leistungsfähigkeit verdankt PyPy dem integrierten Tracing-JIT-Compiler, einem verbesserten Garbage-Collector und dem effizienteren Maschinencode, den der PyPy-Interpreter erzeugt.

PyPy 7.2 erscheint rund sieben Monate nach Version 7.1 und besteht jetzt wieder aus zwei unterschiedlichen Interpretern, deren Code allerdings weitgehend identisch ist. Ein Interpreter unterstützt eine die Python-Version 2.7.13, der andere Python 3.6.9. Die Unterstützung für Python 3.6 ist jetzt komplett und wird von den Entwicklern nicht mehr als Betaversion bezeichnet. Auf demselben Stand wie Python 3.7 oder gar dem brandneuen 3.8 ist PyPy allerdings noch nicht. Die Arbeit an der Kompatibilität zu Python 3.7 soll jetzt beginnen.

Neben der Komplettierung von Python 3.6 ist die Portierung auf die 64 Bit ARM-Architektur die wohl größte Neuerung. Das auf der portablen C-Schnittstelle CFFI beruhende Modul _ssl wurde nach PyPy3.6 auch in PyPy2.7 eingebracht. Es nutzt das Modul cryptography in Version 2.7. Ferner wurden die Module _hashlib und crypt ( _crypt in Python3) zu CFFI konvertiert. CFFI selbst wurde auf Version 1.13.0 aktualisiert.

Die PyPy-Sandbox, die die vollständige Kontrolle über alle Interaktionen eines Python-Interpreters mit seiner Umgebung ermöglicht, wurde reanimiert und soll demnächst neu veröffentlicht werden. Außerdem wurde ein neuer JSON-Parser implementiert, der bei weniger Speicherbedarf deutlich schneller ist.

Die Benchmark-Seite zu PyPy wurde komplett überarbeitet und erlaubt den Vergleich zahlreicher Versionen in zahlreichen Benchmarks. PyPy ist in den meisten Benchmarks dreimal bis über zehnmal so schnell wie CPython. Dabei verspricht PyPy 7.2 wie immer vollständige Kompatibilität mit der Vorgängerversion und fast vollständige Kompatibilität mit CPython. Der schnelle Python-Interpreter ist für Linux, Mac OS X und MS Windows verfügbar und kann von der Downloadseite des Projekts heruntergeladen werden.