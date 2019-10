Software::Distributionen::Debian

AVMultimedia 2019/X läuft auf HDMI-Sticks

Die neue Version 2019/X von AVMultimedia läuft nun auch auf HDMI-Sticks, unterstützt mit Linux 5.3.6 viele neue Grafikkarten und bietet zudem native Bluetooth-Unterstützung für das mobile Arbeiten an.

Die freie Linux-Distribution AVMultimedia vereint ein Media-Center mit der Möglichkeit, digitale Inhalte auf dem gleichen Gerät zu bearbeiten und zu publizieren, ist mittlerweile aber auch ein recht komplettes Desktop-System, das komplett im Hauptspeicher läuft. Die jetzt freigegebene Version 2019/X ist auf HDMI-Sticks lauffähig, die direkt in den Fernseher eingesteckt werden können und von dort aus für das Programm sorgen. Für die Entwicklung wurden HDMI-Sticks von Intel verwendet, die ab ca. 100 Euro erhältlich sind.

Die Distribution wurde auf den neuen Linux-Kernel 5.3.6 aktualisiert, der viele neue Grafikkarten nativ unterstützt, was sich vor allem auf die neuen Grafikchips der Radeon RX 5700-Serie bezieht. In AVMultimedia 2019/X wurde zudem das Einrichten beschleunigt. Die bisherigen Startzeiten von ca. 20 bis 60 Sekunden wurden um die Hälfte reduziert. Neu ist auch die Unterstützung von Bluetooth. Das kann auch genutzt werden, um mit einem Mini-HDMI-Beamer (der den AVMultimedia-Stick auch mit Strom versorgen kann) Bilder und Videos auf eine Leinwand zu projizieren. Bei einem Gesamtgewicht von weniger als einem Kilogramm verfügt man damit über ein mobiles Kino.

AVMultimedia wird in der Schweiz als Non-Profit-Projekt erstellt und liegt in den Sprachen Deutsch (Standardeinstellung) und Englisch vor. Weitere aktive Mitarbeiter sind immer willkommen, auch um das Projekt einfach bekannter zu machen oder es auf neuer Hardware zu testen. AVMultimedia kann in Form einer ISO-Datei bei sourceforge.net bezogen werden . Sie steht unter der GPLv3, darf also frei kopiert und verteilt werden. Support gibt es ebenfalls auf sourceforge.net. Die Hardware-Anforderungen bestehen primär aus einer 64 Bit x86-CPU und 2 GByte RAM. AVMultimedia wird auf dem LinuxDay Dornbirn am 19. Oktober in einem Vortrag sowie an einem Stand präsentiert.