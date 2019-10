Gemeinschaft::Organisationen

»Libre RISC-V-Projekt« von RISC-V Foundation enttäuscht

Das »Libre RISC-V«-Projekt zur Entwicklung einer Open-Source-GPU ist von der RISC-V Foundation enttäuscht und prüft andere Optionen wie PowerPC oder MIPS.

RISC-V Foundation

Über die Jahre gab es bereits mehrfach Versuche, einen freien Grafikprozessor zu entwickeln, die aber alle gescheitert sind. Zu nennen sind hier etwa das Open Graphics Project und das daraus hervorgegangene »Project VGA«. Die jüngste Alternative nennt sich Libre RISC-V und verfolgt das gleiche Ziel wie seine Vorgänger. Dabei soll die freie 3D-GPU auf der Basis der offenen Befehlssatzarchitektur RISC-V entstehen. Ein Eintrag auf der Mailingliste des Projekts offenbart allerdings Unzufriedenheit mit dem Verhalten der RISC-V-Foundation

Hauptentwickler Luke Kenneth Casson Leighton stellt klar, dass die Kritik sich nicht auf RISC-V selbst bezieht, sondern auf die Art und Weise, wie die RISC-V Foundation versuche, ihre Geschäftsinteressen durchzusetzen, und dabei freie Entwicklungen behindere. So habe »Libre RISC-V« keinen Zugang zur privaten Mailingliste und anderen Ressourcen der Stiftung. Er habe nicht einmal Zugang zur Dokumentation, die erläutert, wie Vorschläge zu neuen Erweiterungen vorzuschlagen seien, so Leighton. Freie Projekte seien durch dieses Verhalten benachteiligt.

Deshalb sei bereits vor einiger Zeit die Idee aufgekommen, sich beispielsweise bei PowerPC und MIPS nach einer neuen Basis umzuschauen. Besonders PowerPC scheint interessant, da IBM im August die OpenPower Foundation an die Linux Foundation übergeben hatte und zeitgleich die »Power Instruction Set Architecture« (ISA) als Open Source freigab. Auch die MIPS-Architektur wurde 2019 in Teilen freigegeben. Erste Kontakte zur OpenPower Foundation scheinen zur Zufriedenheit von Leighton verlaufen zu sein, so dass ein Umstieg seines Projekts auf diese Plattform möglich erscheint.