»Crusader Kings III« angekündigt

Mit »Crusader Kings III« hat Paradox Interactive einen Nacfholger des auch unter Linux verfügbaren Strategiespiels angekündigt. Zugleich kündigte der Hersteller an, dass »Crusader Kings II« ab sofort kostenlos vertrieben wird.

Crusader Kings ist ein Echtzeit-Globalstrategiespiel, das von Paradox Development Studio produzierte wurde und in der aktuellen Version auf der ebenfalls von Paradox entwickelten Clausewitz Engine basiert. Der Spieler übernimmt in dem Titel die Kontrolle über eine mittelalterliche Herrscherdynastie und kann dabei Herrschaftsgebiete von Grafschaften bis hin zu Kaiserreichen als Lehnsherr kontrollieren. Durch geschickte Diplomatie, Kriege oder gezieltes Einheiraten können dabei neue Ländereien und Titel hinzugewonnen werden, um damit das Prestige der Dynastie weiter auszubauen. Ein zentrales Element des Spiels ist die Sicherung der Nachfolge für seine Erben und die Vergrößerung der Macht der Dynastie.

Mit »Crusader Kings III« hat der Hersteller nun einen neuen Teil des Spiels über mittelalterliche Eroberung, Intrigen, Religion und Drama angekündigt. »Es ist ein großer Schritt in der Entwicklung einer neuen Generation von Grand-Strategy-Games mit neuen 3D-Charaktermodellen und einer noch detaillierteren Karte«, so die Vorstellung des Spiels. Crusader Kings III richtet sich dabei nicht nur an Paradox-Veteranen, sondern auch an Anfänger, und soll eine Bühne für viele neue Geschichten liefern. »Crusader Kings III ist eine eindrucksvolle, mittelalterliche Simulation, in dem Spieler jede von uns erdachte Herrscherfantasie ausleben können – doch nicht ohne Herausforderung«, so Henrik Fåhraeus, Game-Direktor von Crusader Kings III.

Während die Veröffentlichung von Crusader Kings III für 2020 geplant ist, können Interessierte das Basisspiel von Crusader Kings II ab sofort kostenlos spielen. Das Angebot ist zeitlich unbegrenzt und die kostenlose Veröffentlichung dauerhaft. Zusätzlich erhalten alle Spieler, die sich zum Paradox-Newsletter für Crusader Kings III anmelden, kostenlos die Erweiterung »Old Gods«.