Slimbook unterstützt Initiative für PowerPC-Notebook

Slimbook, der spanische Hersteller von Linux-Notebooks unterstützt die »Power Progress Community« bei der Erstellung eines Notebooks auf der Basis der PowerPC ISA, die kürzlich von IBM zu Open Source erklärt wurde.

Mirko Lindner

Bereits seit 2014 arbeitet die italienische Power Progress Community (PPC) an der Realisierung eines Open-Hardware-Notebooks auf der Basis der PowerPC-CPU NXP T208x-CPU . Das Projekt ist in mehrere Phasen eingeteilt, die über Spenden finanziert werden sollen. Die erste Phase ist bereits abgeschlossen und brachte 12.600 Euro für den Entwurf der elektrischen Schaltpläne ein.

Nun lief vor einer Woche die zweite Phase an und das Projekt hat die Spendensammlung für das Design der Leiterplatte (PCB) eröffnet. Man erhofft sich hierfür 24.000 Euro, der derzeitige Stand weist rund 3.400 Euro aus. Für die Produktion des Mainboards konnte das Projekt bereits 2016 das italienische Unternehmen ACube Systems gewinnen. ACube Systems kann auf viel Erfahrung bei der Herstellung von Mainboards für auf PowerPC basierte Desktops zurückblicken und unterstützt die Open-Hardware-Philosophie des Projekts. Am Ende der zweiten Phase sollen fünf von ACube produzierte Prototypen-Mainboards stehen.

Um der OSHWA Open-Hardware-Zertifizierung zu entsprechen, wurde das Projekt von Studenten der »Law and Policy Clinic« der New York University School of Law analysiert. Die Zertifizierung verlangt, dass alles, was zur Herstellung des Mainboards verwendet wird, öffentlich zugänglich gemacht wird, Das umfasst Schaltpläne, Leiterplatten, Gerber-Dateien und alle dazugehörigen Informationen. Bereits jetzt sind die meisten Datenblätter der in den Schaltplänen verwendeten Chips sowie die Schaltpläne selbst und das PCB-Design frei verfügbar.

Jetzt meldete sich Slimbook, der spanische Hersteller von Linux-Notebooks, zu Wort und erklärte, die PPC seit Anfang 2019 zu unterstützen. Der Hersteller, der unter anderem für KDE Slimbook und KDE Slimbook II verantwortlich zeichnet, will für eine spätere Phase des Projekts das Gehäuse für das PowerPC-Notebook inklusive Kühlung, Tastatur. Webcam, Lautsprecher, Akku und Display liefern. Das Gehäuse soll auf dem Modell Eclipse des Herstellers beruhen und soll Platz für eine austauschbare Grafikkarte als Mobile PCI Express Module (MXM) bieten. Das Projekt arbeitet softwareseitig in ihrem Repositorium mit der aus Debian für Debian 9 »Stretch« entfernten PowerPC-Architektur. Ein weiteres Ziel des Projekts ist, die PowerPC-Architektur wieder in eine der kommenden Debian-Veröffentlichungen zu integrieren.