Do, 24. Oktober 2019, 10:25

Software::Grafik

Blender mit weiteren Unterstützern

Mit Embark Studios, AMD und Adidas haben gleich drei große Namen ihre finanzielle Unterstützung für Blender angekündigt.

blender.org Blender 2.80

Nachdem bereits Epic Games und Nvidia ihre finanzielle Unterstützung für das freie Rendering- und Modellierungswerkzeug Blender angekündigt haben, zieht nun auch AMD nach . Wie das Unternehmen bekannt gab, wird auch AMD das Projekt mit einer Patron-Mitgliedschaft unterstützen. Damit ist es Blender in diesem Jahr gelungen, drei Patron-Sponsoren zu akquirieren, die das Projekt mit mindestens 120.000 USD-Dollar im Jahr unterstützen werden.

Nicht minder bedeutend ist auch die Unterstützung von Embark Studios und Adidas. Beide Unternehmen wollen sich an der Entwicklung von Blender beteiligen und sicherten dem Projekt finanzielle Mittel zu. Während Adidas als Corporate Silver-Sponsor auftritt und an das Projekt jährlich 12.000 US-Dollar spenden will, tritt Embark Studios als Corporate Gold-Sponsor auf und unterstützt Blender mit 30.000 USD.

Blender selbst verspricht sich durch die Zuwendungen einen Schub für die Entwicklung der Anwendung. Im Rahmen des Development Fund können Unternehmen und Einzelpersonen Blender finanziell unterstützen. Eine solche massive Zuwendung wird dem Projekt auf vielen Ebenen helfen. So hatte der Gründer und Vorsitzende der Blender Foundation, Ton Roosendaal, bereits in der Vergangenheit von einem wichtigen Meilenstein für Blender gesprochen und die Nutzung der Mittel für die Entwicklung von Blender verplant.

Blender ist eine Applikation zur Modellierung und zum Rendern von 3D-Umgebungen oder Objekten. Die Anwendung ist frei und für verschiedene Plattformen verfügbar. Sie arbeitet mit Polygon-Netzen, Bezierkurven, NURBS-Oberflächen, Metaball- und Text-Objekten zusammen. Ferner besitzt sie Material- und Texturierungswerkzeuge, die unter anderem auch 3D-Malwerkzeuge enthalten, die das direkte Zeichnen auf Modellen erlauben. Darüber hinaus enthält es ein integriertes Animationswerkzeug. Neben internen Render-Engines unterstützt Blender auch die Einbindung von externen Render-Systemen. Zu den weiteren Funktionen von Blender gehören unter anderem ein Videoschnittprogramm, ein knotenbasierter Kompositor und ein Tracker, um Punkte in Videos zu verfolgen, und Matchmoving.