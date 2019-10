Ubuntu Touch OTA-11 erschienen

Das Team von UBports hat die Verfügbarkeit von Ubuntu Touch OTA-11 angekündigt. OTA-11 bringt Verbesserungen bei der Bildschirmtastatur, am Webbrowser Morph und anderen Stellen. Zudem ermöglicht es den allgemeinen Empfang von Push-Benachrichtigungen, der zuvor an eine Anmeldung bei Ubuntu One gebunden war.