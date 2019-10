Software::Entwicklung

Zukunft von Qt 3D in Qt 6

Nachdem die Qt Company bereits erläutert hat, wie die Entwicklung von Qt 3D in der aktuellen und den kommenden Ausgaben von Qt 5.x vorangeht, ist nun die Zukunft von Qt 3 D im kommenden Qt 6.x an der Reihe.

Qt 3D ist ein sehr allgemein gehaltenes Modul der Qt-Bibliothek, das der dreidimensionalen Darstellung dient. Es nicht einfach eine Kapselung von OpenGL- oder Vulkan-Funktionalität, sondern ein komplettes Framework zur Erstellung, Bearbeitung und Darstellung von 3D-Szenen. Seit Qt 5.7 , also gut drei Jahren, ist es ein unterstützter Bestandteil von Qt.

Inzwischen ist ein neues Modul Qt Quick 3D in Arbeit, das in der bestehenden Qt 5.x-Reihe allerdings nur eine QML-Schnittstelle erhalten wird; eine C++-Schnittstelle ist erst für Qt 6.x geplant, das in gut einem Jahr der Freigabe nahekommen dürfte. Ein Blog-Beitrag der Qt Company versuchte, das Verhältnis beider Module zueinander zu klären. Eine der wichtigsten Aussagen, war, dass Qt 3D erhalten bleiben wird, denn es hat zahlreiche Anwendungsfälle, die mit Qt Quick 3D nicht abdeckbar sind. Außerdem wurden Verbesserungen in Qt 3D vorgestellt, die zum Teil im schon bald erscheinenden Qt 5.14 enthalten sein werden und die Geschwindigkeit erhöhen sollen.

Für Qt 6 planen die Entwickler eine große Zahl von Verbesserungen. Aufgrund dieser Menge konzentriert sich der jetzt erschienene Beitrag auf die wichtigsten Punkte. Der erste dieser Punkte ist das Cachen von Renderer-Ausgaben. Das versucht, unnötige Neuberechnungen der Darstellung aus dem Szenen-Graphen und dem Frame-Graphen zu vermeiden. Allerdings ist es recht schwierig, dies korrekt zu handhaben, da es zahlreiche Möglichkeiten gibt, dass eine Änderung an den Daten zu einer Änderung im gerenderten Teilbild führt.

Der zweite Punkt ist die Ablösung von OpenGL durch Vulkan (und Metal bzw. DirectX auf proprietären Systemen) in Qt Quick und Qt 3D. Vulkan ermöglicht mehr direkte Kontrolle über die GPU, aber auch über das Caching von Kommandos, und damit mehr Effizienz. Die Umstellung ist aber jedenfalls keine Kleinigkeit, sondern eine Menge Arbeit. Was Qt Quick und Qt Quick 3D angeht, sollen diese künftig auf der neuen QRhi-Schnittstelle beruhen, die von Vulkan, Metal und DirectX abstrahiert. Ob auch Qt 3D auf diese Schnittstelle aufbauen kann, wird zur Zeit untersucht.