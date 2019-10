Gemeinschaft::Organisationen

Linux Foundation stellt Alvarium vor

Die Linux Foundation hat die Gründung des Projekts Alvarium angekündigt. Alvarium soll die Verwertung von Daten unter gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre ermöglichen.

Linux Foundation

Die Linux Foundation , des Industriekonsortiums zur Förderung von Linux und vieler weiterer freier Software, hat die Gründung eines weiteren Zusammenarbeitsprojekts angekündigt. Das in der Gründung befindliche Project Alvarium soll das Konzept einer »Data Confidence Fabric« (DCF) entwickeln. Das Konzept soll messbares Vertrauen in Daten und Anwendungen in heterogenen Systemen einbringen. Der anfängliche Code des Projekts kommt von Dell, weitere Unterstützung haben ARM, IBM, IOTA Foundation, MobiledgeX, OSIsoft, Unisys und andere zugesichert.

Der Begriff »Data Confidence Fabric« (DCF) oder »Trust Fabric« scheint neu zu sein. Es handelt sich laut dem Projekt um ein Framework, das aus verschiedenen Technologien besteht, die »Vertrauen« in den Weg, den die Daten nehmen, einfügt. Das soll die Steuerung von vertrauenswürdigen Modellen der künstlichen Intelligenz ermöglichen. Außerdem soll es die Lieferung von Daten von Geräten an Anwendungen mit messbarer Vertraulichkeit ermöglichen. Angesichts der wohl kaum zu stoppenden digitalen Transformation, die zahlreiche Fragen zu Sicherheit, Privatsphäre und der Eigentümerschaft von Daten aufwirft, soll das Projekt nützliche Antworten liefern.

Im Rahmen des Projekts sollen Algorithmen entstehen, die das Vertrauen von Datenflüssen bewerten. Wo möglich, will das Projekt mit anderen Initiativen zusammenarbeiten, um das Hinzufügen von Vertrauensinformationen zu den Daten zu vereinheitlichen und möglichst keine bereits vorhandenen Verfahren neu zu erfinden. Alvarium wurde vor allem vor dem Hintergrund von Edge Computing gegründet, bei dem Daten in Mini-Rechenzentren bereits nahe an der Datenquelle verarbeitet werden. Weitere Informationen gibt es bisher nur in Form einer Powerpoint-Präsentation und der Ankündigung auf der Homepage von Alvarium.