Do, 31. Oktober 2019, 08:12

Software::Mobilgeräte

Report von Purism zur Software des Librem 5

Purism hat ein neues Update der Arbeiten an der Software des Linux-Smartphones Librem 5 im September veröffentlicht.

Purism Librem 5 mit Killswitches

Während im Internet verstärkt Kritik am Veröffentlichungsmodus und unzureichender Information der Unterstützer des Linux-Smartphones Librem 5 laut wird, veröffentlicht Hersteller Purism einen weiteren Bericht über die Fortschritte bei der Software des Smartphones im September. Die Kritik entzündet sich hauptsächlich daran, dass Purism die Unterstützer weiter im Unklaren lässt, wann sie im Einzelnen mit der Auslieferung der schwarmfinanzierten Geräten rechnen können.

Purism hatte im September eine Auslieferung in mehreren Chargen angekündigt. Der Zeitraum für die erste Charge ist bereits vorbei, ohne dass jemand außerhalb des Unternehmens ein Gerät erhalten hätte. Kritiker behaupten, das Gerät sei noch nicht in einem auslieferungsfähigen Zustand und Purism versuche dies nach zwei Verschiebungen zu kaschieren, indem die Auslieferung in Chargen eingeführt wurde. Dazu bezog Purism vor einer Woche Stellung.

Jetzt liegt ein Update der Fortschritte bei der Software im September vor. Das Librem 5 wird mit Pure OS, der hauseigenen, auf Debian basierenden Distribution des Unternehmens, vorinstalliert. Die Entwickler haben dazu mittels des GTK-Widgets Libhandy die Software auf den Formfaktor des Smartphones adaptiert.

Laut dem Bericht sind die Entwickler im September dem Designziel bei der Software auch mithilfe aus der Gemeinschaft ein Stück näher gerückt. So wurde die Chat-App Chatty um die Möglichkeit erweitert, Dateien in XMPP-Chats hochzuladen. Zudem empfängt Chatty nun Nachrichten im Hintergrund. Die wegen der vielen Einträge schwierige Umsetzung von Gnome-Settings im Porträt-Modus wurde weiter vorangebracht. Gnome-Software wurde für den Einsatz am Smartphone angepasst und kann sowohl zur Installation neuer Anwendungen als auch zur Aktualisierung der Systemsoftware verwendet werden. Eingehende Anrufe können nun bei gesperrtem Startbildschirm angenommen werden.

Die Shell erhielt eine verbesserte Suchleiste. Apps können jetzt einfacher Benachrichtigungen absetzen. Auch das virtuelle Keyboard namens Squeekboard wurde im Design aufgewertet und unterstützt jetzt Multitouch-Eingaben und N-Key-Rollover für Schnellschreiber. Erst vor wenigen Tagen berichtete das Purism-Blog über die Patches der Entwickler zu Kernel 5.3. Der Fokus bei der Erstellung von Dokumentationen verlagerte sich im September von Anleitungen für Entwickler mehr hin zur Endnutzer-Dokumentation. Die zweite Auslieferungsphase des Librem 5 beginnt am 15. November.