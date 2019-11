Gemeinschaft::Konferenzen

Veranstaltungsorte für GUADEC 2020 und 2021 stehen

Das Gnome-Projekt lässt seine jährliche Konferenz GUADEC im kommenden Jahr nach Zacatecas in Maxiko kommen. Der Veranstaltungsort der übernächsten GUADEC wird dagegen die lettische Stadt Riga sein. Einzelheiten der beiden Veranstaltungen werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben.

Gnome

Die GUADEC (»Gnome Users And Developers European Conference«) ist die größte und wichtigste Konferenz für Benutzer und Entwickler von Gnome und wurde in diesem Jahr in Griechenland veranstaltet . Von 23. bis 28. August bot die GUADEC 2019 in Thessaloniki allen Entwicklern und Interessenten ein Forum, das sich mit den Fähigkeiten und der Ausrichtung von Gnome sowie mit der Anwendungsumgebung für Desktops, Netzwerkserver und tragbare internetfähige Geräte beschäftigte. Die Konferenz bot wie immer Raum für Diskussionen über die zukünftige Ausrichtung von Gnome und Open-Source-Projekten. Die erste GUADEC fand bereits 2000 in Paris statt.

Nun gaben die Organisatoren die Veranstaltungsorte der kommenden und der übernächsten Ausgabe der Konferenz bekannt und sorgten für eine Überraschung. So wird GUADEC im kommenden Jahr erstmalig den europäischen Boden verlassen und in Nordamerika stattfinden. Der Veranstaltungsort wird Zacatecas in Mexiko sein. »Es ist wichtig, unsere Leitkonferenz als etwas anzuerkennen, das sich auf der ganzen Welt bewegen sollte«, so Neil McGovern, Executive Director der Gnome Foundation. »Wir hoffen nicht nur auf die Teilnahme von Entwicklern aus Nord-, Mittel- und Südamerika, sondern auch die lokale Akzeptanz des Gnome-Projekts zu verbessern«. Zacatecas ist die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates in Zentralmexiko und hat knapp 130.000 Einwohner. Das historische Zentrum wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Ein Jahr später wird die GUADEC dagegen wieder nach Europa zurückkehren und in der lettischen Hauptstadt Riga stattfinden. Riga ist die größte Stadt des Baltikums und bewarb sich bereits für das kommende Jahr. Rūdolfs Mazurs von der lokalen »LUG Latvijas Atvērtā koda asociācija« empfahl den Veranstaltungsort vor allem wegen der guten Erreichbarkeit, der günstigen Preise und der vielen Veranstaltungsmöglichkeiten.

Einzelheiten der beiden Konferenzen, die in der Vergangenheit stets einige hundert Teilnehmer anzogen, stehen noch nicht fest. Sie werden in Kürze auf der Konferenz-Webseite und in den sozialen Kanälen bekannt gegeben.