Gemeinschaft::Veranstaltungen

Linux Presentation Day 2019.2 am 16. November

Zahlreiche Linux User Groups beteiligen sich zum zweiten Mal in diesem Jahr am Linux Presentation Day. Die meisten Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum finden am Samstag, den 16. November statt.

Linux Presentation Day

Der Linux Presentation Day ist eine nichtkommerzielle Aktion der Linux-Gemeinschaft, die Menschen, die Linux nicht oder kaum kennen, einen guten ersten Einblick in das freie Betriebssystem bieten will. Sie findet zweimal jährlich statt. Die LPD-Veranstaltungen werden von den lokalen Veranstaltern autonom gestaltet und durchgeführt. Eine lose Gruppe von Freiwilligen sorgt für die internationale Koordination und Bekanntmachung des Linux Presentation Day und betreibt die zugehörige Web-Plattform.

In diesem Jahr findet der zweite Linux Presentation Day am Samstag, den 16. November statt. Die Webseite des Linux Presentation Days bietet eine komplette Liste der Veranstaltungen an. Für Deutschland sind bereits über 30 Veranstaltungen gemeldet, für die Schweiz zwei. Darüber hinaus dürfte es Veranstaltungen geben, die nicht in der Liste eingetragen sind. In anderen Ländern Europas ist der Linux Presentation Day bereits vorbei. So wurde der Linux Presentation Day in zahlreichen Orten in Italien bereits am 26. Oktober gefeiert.