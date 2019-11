Gemeinschaft::Veranstaltungen

Zehnter Thomas-Krenn-Award startet

Zum mittlerweile zehnten Mal unterstützt der Serverhersteller Thomas-Krenn im Rahmen seiner Open-Source-Förderung Projekte mit Hardware-Gutscheinen. Der Bewerbungszeitraum für die Auszeichnung startet ab sofort und läuft noch bis Ende Januar des kommenden Jahres.

Mirko Lindner

Bereits seit geraumer Zeit fördert die Thomas-Krenn AG regelmäßig Open-Source-Projekte und setzt auf Open Source und freie Software. So gehörte das Unternehmen zu den ersten, das mit Debian getestete Server lieferte. Mit TKmon, einer Administrationssoftware für das Monitoringsystem Icinga, und TKperf, einem Tool für Performancetests von SSDs und Festplatten, entwickelt die Thomas-Krenn AG zudem auch selbst Open-Source-Software und trägt außerdem Code zu zahlreichen anderen Projekten bei. Seit 2010 unterstützt das Unternehmen zudem Projekte mit Hardware, die im Rahmen des » Thomas-Krenn-Awards « an Bewerber vergeben wird.

Zum runden Geburtstag erhöht der Serverhersteller die Gewinnsumme auf Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro. Der erste Platz wird mit einer Hardware im Wert von 5.000 Euro dotiert. Das Projekt, das den zweiten Platz belegt, unterstützt das Unternehmen mit 3.000 Euro und den dritten Platz mit 2.000 Euro. Wie bereits in den Vorjahren entscheiden auch 2020 wieder eine von Thomas-Krenn unabhängige Jury und ein Publikumsvoting, welche Projekte ausgezeichnet werden. Die Publikumsabstimmung erfolgt über ein Online-Formular, das nach dem Ende der Bewerbungsfrist am 3. Februar 2020 freigeschaltet wird. Wie bereits in den Vorjahren werden die Gewinnerteams auf den Chemnitzer Linux-Tagen bekannt gegeben, die am 14. und 15. März 2020 stattfinden.

Bis zum 27.01.2020 haben nun Open-Source-Projekte die Gelegenheit, sich für den Award zu bewerben. Um einen der ausgeschriebenen Gutscheine zu gewinnen, müssen sich die interessierten Projekte mit konkreten Hardwarewünschen bewerben. Jeder Bewerber muss zudem ein aktives Mitglied eines Open Source- oder Gemeinschaftsprojektes sein. Einzelpersonen sind von der Teilnahme am Award ausgenommen. Weitere Informationen und die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Interessenten auf der Seite des Unternehmens.