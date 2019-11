Gemeinschaft::Veranstaltungen

2. Selfhosting-Workshop in Zürich

Die Lokalgruppe der FSFE Zürich bietet am 28. November in Zusammenarbeit mit Faircomputer.ch zum zweiten Mal einen Workshop zum Thema »Selfhosting« an. Dabei wird die Einrichtung von von Cloud-Diensten auf einem eigenen Rechner erklärt.

Die FSFE-Lokalgruppe Zürich veranstaltet zusammen mit dem Verein Faircomputer am 28.11.2019 den zweiten Selfhosting-Workshop in Zürich. Den Teilnehmern werden Grundlagen zum Betrieb einer »Cloud« in den eigenen vier Wänden vermittelt. Dabei kommt die Selfhosting-Lösung YunoHost zum Einsatz, die mit einer einfach zu bedienenden Administrationsoberfläche ausgerüstet ist. So ist es beispielsweise möglich, Nextcloud in wenigen Schritten zu installieren und zu betreiben. Insbesondere auf die Integration von Nextcloud in Desktop-Umgebungen wie Gnome wird in dem Kurs eingegangen. Es wird nicht nur die Dateisynchronisation vermittelt, sondern auch auf die Einrichtung der Kalender und Kontaktfunktion im Email-Client Evolution eingegangen. Alle Teilnehmer erhalten zu dem im Kurs vermittelten Wissen eine Anleitung, die beschreibt, wie YunoHost einfach auf einem »ausgedienten« Laptop installiert werden kann.

Der Workshop ist kostenlos und findet bei Digicomp in Zürich statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.