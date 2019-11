Hardware::Mobilsysteme

Fairphone verkündet Partnerschaft mit Vodafone

Das niederländische Unternehmen Fairphone B.V. gibt eine Partnerschaft mit dem britischen Telekommunikationskonzern Vodaphone bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird das Fairphone 3 auch in Vodafone-Läden angeboten.

fairphone.com Fairphone 3

Fairphone B.V. ist ein 2013 gegründetes Unternehmen, das Smartphones verkauft, die unter fairen Bedingungen hergestellt werden. Das betrifft sowohl die Gewinnung der Rohstoffe, zu denen seltene Metalle und Mineralien gehören, als auch die Arbeitsbedingungen der Arbeiter in den Minen und bei den Halbleiterherstellern. So werden Materialien wie Gold und Wolfram in Minen geschürft, die akzeptable Arbeitsbedingungen bieten, keine Kinder beschäftigen und nicht von Kriegsherrn kontrolliert werden. Zudem ist das Fairphone modular aufgebaut und daher gut zu reparieren und zu recyclen.

Derzeit laufen die Vorbestellungen für die dritte Auflage des Fairphone, deren Auslieferung in diesen Tagen beginnen soll. Jetzt gibt Fairphone auf seiner Webseite eine Partnerschaft mit Vodafone, einem der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt, bekannt. Bereits am 1. November hatte Vodafone selbst auf seiner Webseite das Fairphone ausführlich vorgestellt und im Vodafone-Shop zur Bestellung mit und ohne Vertrag angeboten.

Ohne Vertrag vertreibt Vodafone das Fairphone 3 mit 450 Euro zum gleichen Preis wie im Shop von Fairphone selbst. Mit Vertrag wird das Gerät im günstigsten Flex-Tarif ab 15 Euro monatlich inklusive 1 GByte Surf-Volumen angeboten. Bis zum Jahresende soll das Fairphone 3 auch in den Vodafone-Läden in Deutschland, Großbritannien, Irland, Spanien und Italien zu finden sein.

Die Partnerschaft bedeutet für Fairphone eine weithin sichtbare Präsenz, die neue Vertriebskanäle öffnet neue Käuferschichten erschließen kann, die das Konzept des Fairphone bisher nicht kannten. Vodafone möchte im Gegenzug seine Umweltbelastung bis 2025 halbieren und kann von Fairphone wichtige Impulse erhalten und Erfahrungen teilen.