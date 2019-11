Gemeinschaft::Veranstaltungen

Gewinnspiel: Ticketpass für »IT-Tage 2019«

Pro-Linux verlost einen Ticketpass für die »IT-Tage 2019«, bestehend aus Eintritt für drei Konferenztage und einen Workshop. Die »IT-Tage 2019« finden vom 9. bis 12. Dezember 2019 in Frankfurt am Main statt und wollen das gesamte Spektrum der Entwickler-, Admin- und Management-Themen abbilden.

Die IT-Tage haben sich laut eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, als das gesamte Spektrum der Entwickler-, Admin- und Management-Themen abzubilden: Von Architektur und Design, Microservices, Security, Data Access und Storage, IT-Leadership, Performance und Optimierung über Entwicklung von Anwendungen mit Java, Net und App-Umgebungen, Analyse und Optimierung, Test und Quality sowie Systemintegration.

Ein integraler Bestandteil der Veranstaltung sind unter anderem auch Datenbankthemen. Auch hier wird Wert auf eine herstellerunabhängige Bandbreite aktueller Datenbanktechnologien gelegt: Ob Oracle DB, MS SQL Server, MariaDB/MySQL, PostgreSQL, Hadoop und Big Data, NoSQL-Datenbanken – die IT-Tage wollen eine große Vielfalt und die Möglichkeiten betrachten. Über alle Themen-Tracks spielen Entwicklerthemen wie DevOps, Continuous Integration, Microservices, Containerisierung und Industrie 4.0 – und darüber hinaus Themen wie Robotik und KI eine wichtige Rolle.

Neben einer Konferenz sind auch diverse Softwareanbieter und IT-Dienstleister vor Ort und informieren auf Ständen über neue Technologien und deren Anwendungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung wird von »Informatik Aktuell« ausgerichtet und findet vom 9. bis 12. Dezember 2019 in Frankfurt am Main statt.

Pro-Linux verlost heute einen Ticketpass bestehend aus Eintritt für drei Konferenztage und einem Workshop. Und so geht's: Tragen Sie als registrierter Leser Ihren Vor- und Nachnamen und Ihre E-Mail in das Formular ein. Der Gewinner wird kurz nach dem Ende des Gewinnspiels benachrichtigt. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen Einsendern entscheidet das Los.