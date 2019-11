Software::Spiele

Holarse startet Linux Spiele-Adventskalender

Die Linux-Spiele-Seite Holarse präsentiert auch in diesem Jahr einen Adventskalender, bei dem es täglich ein Linux-Spiel zu gewinnen gibt.

Der Holarse-Adventskalender verlost auch in diesem Jahr jeden Tag bis zum 24. Dezember je ein Linux-Spiel. Am 1. Dezember geht es los. Zahlreiche Linux-Spiele im Wert von über 600 Euro werden dann unter die Leser gebracht. »Wie schon einige Jahre zuvor (2013, 2015, 2016, 2017 und 2018) werden wir mit dem Holarse Linuxspiele-Adventskalender auch 2019 jeden Tag ein großartiges Linuxspiel an alle Teilnehmer unserer Adventskalenderaktion verlosen«, schreiben die Betreiber . »Im Text ist dann eine Frage untergebracht (keine Wissensfragen, eher Community-bezogen). Antwortet auf diese Frage auf der Webseite im Kommentarbereich unter der News und schon seid ihr bei der Verlosung dabei«.

Jedes Türchen öffnet sich um Mitternacht und schließt um 20 Uhr. Hinter jedem der insgesamt 24 Türchen erwarten die Teilnehmer diverse Spiele. Am Nikolaustag und an den jeweiligen Adventssonntagen wird jeweils ein zusätzliches Spiel unter den Kommentatoren verlost.

Um teilnehmen zu können, brauchen Leser ein Konto auf der Holarse-Webseite, damit sie in den Kommentaren der täglichen News die gestellte Frage beantworten können. Eingelöst werden können Sie entweder über einen Humble Gift-Key mittels eines Humble Store-Konto oder direkt über einen Steam-Account mit einem Steam-Key.