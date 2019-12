Gemeinschaft::Veranstaltungen

Google Summer of Code 2020 angekündigt

Google veranstaltet auch 2020 den Summer of Code, an dem sich in 15 Jahren bereits über 15.000 Studenten aus 109 Ländern beteiligt haben. Im Jahr 2020 wird der Summer of Code im gleichen Modus wie 2019 ablaufen.

Wie Google ankündigt , geht der Summer of Code im nächsten Jahr in die 16. Runde. Organisationen können sich ab 14. Januar anmelden, Studenten ab 16. März ihre Bewerbung einreichen. Erfahrungsgemäß sind unter den über 200 Organisationen, die Studentenprojekte anbieten, jedes Jahr 20% neu mit dabei, und die Zahl der studentischen Bewerber übersteigt die verfügbaren Plätze um ein Vielfaches. Auch für 2020 strebt Google an, mindestens 40 Organisationen zu begrüßen, die sich zum ersten Mal beteiligen.

Der Summer of Code wird seit 2005 jedes Jahr von Google veranstaltet. Die Veranstaltung ermöglicht es Universitätsstudenten aus aller Welt, in den Ferien zwischen Sommer- und Wintersemester an einem freien Software-Projekt zu arbeiten und bei erfolgreichem Abschluss 5.000 US-Dollar zu erhalten. Konkret bewerben sich die Studenten um die Teilnahme an Projekten, die von freien Software-Projekten ausgeschrieben werden und von Mentoren aus den jeweiligen Projekten begleitet werden. Auch die Mentorenrolle wird von Google bezahlt, und zwar mit 500 US-Dollar pro Student.

Der Zeitplan des Summer of Code 2020 sieht vor, dass sich die Mentor-Organisationen vom 14. Januar bis 5. Februar bewerben können. Dabei müssen noch keine konkreten Projektvorschläge gemacht werden, diese werden später zusammen mit den Studenten entwickelt. Vom 16. bis 31. März können sich die Studenten bewerben. Am 27. April gibt Google die ausgewählten Bewerber bekannt, die vom 18. Mai bis 10. August an den Projekten arbeiten können. Zwischendurch und auch am Ende wird der Projektfortschritt evaluiert, was auch für die Auszahlung der Prämien von Bedeutung ist.

In den letzten 15 Jahren haben im Summer of Code 686 Open-Source-Organisationen Projekte für über 15.000 Studenten aus 118 Ländern angeboten. Über 12.000 Mentoren aus den Projekten kümmerten sich laut Google um die Teilnehmer. Ein hoher Prozenzsatz der Projekte verlief erfolgreich, und es wurden über 36 Mio. Codezeilen zu freier Software beigetragen. Beispiele für solche Projekte finden sich in zahlreichen freien Software-Projekten, darunter Gimp, Gnome und KDE, um nur wenige zu nennen. Die Projekte der Vorjahre sowie die Teilnahmebedingungen sind auf der Webseite des Summer of Code zu finden.