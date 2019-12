Software::Systemverwaltung

Flatpak 1.5.2 erschienen

Flatpak 1.5.2 konsolidiert die Einführung von geschützten Anwendungen und authentifizierten Downloads.

Flatpak

Das alternative Paketsystem Flathub, bei dem die Anwendungen einen Großteil ihrer Abhängigkeiten im Paket mitbringen, soll nach dem Willen einiger Gnome-Entwickler in Zukunft die althergebrachten Paketsysteme der Distributionen ablösen. Bereits existierende Beispiele hierfür sind Distributionen wie Fedora Silverblue, Clear Linux und Endless OS.

Flatpak 1.5.1 führte Ende November erstmals die Basis für geschützte Anwendungen und authentifizierte Downloads aus Repositorien aller Art ein. Das soll beispielsweise Flatpak-Repositories von Unternehmen oder Organisationen befähigen, sowohl offene als auch geschützte Anwendungen anzubieten. Geschützte Anwendungen können dabei auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt sein, das Prinzip kann aber auch kostenlose von kostenfreien Flatpaks differenzieren. Das soll durch Authentifizierung per Token gelöst werden.

Noch ist die Infrastruktur an einem frühen Punkt und an der API wird noch geschraubt. Flatpak-Hauptentwickler Alexander Larsson hatte sich nach der Veröffentlichung von Flatpak 1.5.1 zum derzeitigen Stand und den Ideen zur Weiterentwicklung auf der Freedesktop-Mailingliste geäußert. Das angedachte Bezahlmodell soll sowohl ein »Bezahl was Du willst«-System, dass App-Entwickler unterstützt beinhalten, als auch ein kommerzielles Angebot, bei dem Entwickler Anwendungen zu einem festen Preis anbieten können.

Flatpak 1.5.2 enthält weitere Änderungen am Protokoll und an der API, um die Methoden der Authentifizierung flexibler und zukunftssicherer zu gestalten. Auch die noch junge Unterstützung für Self-Sandboxing wurde weiter ausgebaut. Darüber hinaus wurde an der Verbesserung der Dokumentation und des Hilfesystems gearbeitet. Flatpak 1.5.2 steht im Quellcode auf GitHub zum Download bereit, Binärpakete werden von den Distributionen zeitnah angeboten.