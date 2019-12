Hardware

Purism stellt Librem Server vor

Der US-amerikanische Hersteller Purism stellt mit dem »Librem Server« ein weiteres Stück Hardware vor, das besonderen Ansprüchen an Freiheit, Sicherheit und Schutz der Privatsphäre gerecht werden soll.

Purism Librem Server

Purism ist bisher für die Linux-Notebooks Librem 13 und 15 und das derzeit in Auslieferung befindliche Linux-Smartphone Librem 5 bekannt. Jetzt stellt der Hersteller mit dem Anspruch, Geräte zu produzieren, die so frei wie möglich sind und die Sicherheit aktiv umsetzen und die Privatsphäre schützen, den »Librem Server« vor. Es handelt sich um einen 19-Zoll Rack-Server, der eine Höheneinheit belegt und in den drei Varianten L1UM1X8C, L1UM2X8C und L1UM3X16C angeboten wird.

Allen gemeinsam ist ein Intel Xeon-Prozessor mit 8 oder 16 Kernen und 4 GByte Hauptspeicher, die auf 128 GByte ausgebaut werden können. Was den Librem Server von anderen Servern unterscheidet, sind die Beigaben, die Purism allen seinen Geräten angedeihen lässt. Zunächst ist die Hardware so gewählt, dass sie mit Coreboot anstatt herkömmlichem BIOS zusammenarbeitet. Purism hat im Frühjahr den sicheren Bootprozess Pureboot vorgestellt, der auf Coreboot aufsetzt und zusätzliche Maßnahmen wie die Sicherheits-Firmware Heads mitbringt und die Intel Management Engine weitestgehend eliminiert.

Das bereits 2018 auf den Markt gekommene Sicherheits-Token Librem Key in Form eines USB-Sticks gehört ebenfalls zum Lieferumfang der Librem Server, um schnell erkennen zu können, ob der Bootvorgang kompromittiert wurde. Zusätzlich kann Purisms Anti-Interdiction-Dienst gebucht werden, um sicherzustellen, dass die Hardware auf dem Weg vom Hersteller zum Kunden nicht manipuliert wurde.

Laut der Ankündigung sind die Librem Server bereits seit einem Jahr bei Kunden im Einsatz, bevor sie jetzt über öffentlich verfügbar sind, wie es in der Ankündigung heißt. Purism bietet für sein Server-Programm einige auf Unternehmenskunden zugeschnittene Unterstützungsangebote und Gewährleistungsoptionen an. Die Preise für die Hardware reichen von 2.700 bis zu 6.000 US-Dollar, die genaue Spezifikation kann der Webseite von Purism entnommen werden.