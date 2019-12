Software::Grafik

Linux-Treiber für Mali T720 und T820 nun komplett

Mit der Vervollständigung der Unterstützung für Mali T720 und T820 werden nun alle ARM-Grafikprozessoren von T720 bis T860 durch den freien Panfrost-Treiber unterstützt. Linux-Benutzer benötigen damit keine proprietären Treiber mehr.

Larry Ewing

Die von ARM entworfene Mali-Reihe von Grafikprozessoren besteht aus diversen unterschiedlichen Chips, die unterschiedliche Treiber benötigen. Von ARM selbst gibt es bedauerlicherweise nur Treiber, die entweder nicht frei oder nur mit eingeschränkter Funktionalität ausgestattet sind. Die langwierige Arbeit des Reverse Engineering der Chips für freie Treiber hat jedoch inzwischen Früchte getragen. So werden der Mali-400 und verwandte Chips durch den Lima-Treiber recht gut unterstützt.

Für Midgard und Bifrost, unter anderem Mali-T760 und T860, entwickelte die Studentin Alyssa Rosenzweig den Panfrost-Treiber. Vor einem halben Jahr erreichte dieser einen Meilenstein. Er besaß von da an genug Funktionalität, um die Gnome-Shell auszuführen. Dies bedeutete eine weitgehend funktionale Implementierung von OpenGL ES. Wie Rosenzweig jetzt schreibt, konzentrierte sie sich anfangs auf die GPUs, die in Chromebooks verwendet werden. Das waren die Prozessoren mit der höchsten Leistung. Dagegen sind Prozessoren wie T720 auf geringe Größe und Einfachheit optimiert. Hierbei ist Einfachheit allerdings nur für die Hardware gegeben, auf der Software-Seite komplizieren sich die Verhältnisse dagegen.

In den letzten Monaten analysierten Rosenzweig und ihr Kollege Tomeu Vizoso den T720 und implementierten die Unterstützung in Panfrost. Am meisten Arbeit machte dabei das von diesen Chips verwendete Tiling. Es handelt sich dabei um einen speziellen Ansatz, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Die GPUs teilen den Bildschirm in Kacheln auf, was es ermöglicht, nur diejenigen Kacheln neu zu zeichnen, in denen sich etwas geändert hat. Da eine feste Größe der Kacheln für die meisten Anwendungen nicht optimal wäre, können die schnelleren GPUs Kacheln von 16 x 16 bis 2048 x 2048 Pixeln verwenden. Dies wird hierarchisches Tiling genannt und wurde von Rosenzweig bereits vor einem halben Jahr implementiert. Die einfacheren GPUs hingegen arbeiten mit einer festen Kachelgröße. Nun ist der Panfrost-Treiber auch an diese Gegebenheit angepasst.

Eine weitere Schwierigkeit machten T720 und Co. durch ihre vereinfachte Register-Architektur, die auch in diesem Fall die Software, insbesondere den Compiler, komplizierter machte. Wie diese Register funktionieren, musste abermals durch Reverse Engineering ermittelt werden. Desweiteren unterstützen die einfachen GPUs kein gleichzeitiges Rendering mehrerer Bereiche (Surfaces), was nun im Treiber emuliert wird. Dabei mussten weitere Chip-Funktionalitäten durch Reverse Engineering erschlossen werden. Von dieser Arbeit profitieren aber auch die T6xx-GPUs.

Die Unterstützung für alle ARM-Grafikprozessoren von T720 bis T860 ist nun auf demselben Stand. Die DRM-Funktionalität ist im Linux-Kernel, während der Rest des Treibers in der Mesa-Bibliothek enthalten ist. Mesa ist neben dem Grafiktreibern im Kernel eine der wichtigsten Komponenten für die Grafik freier Betriebssysteme, da das Projekt OpenGL, OpenGL ES und Vulkan als freie Software implementiert.