»Humble Australia Fire Relief Bundle« vorgestellt

Das Humble-Bundle-Team hat ein neues Paket erstellt. Unter dem Titel »Humble Australia Fire Relief Bundle« finden sich knapp 30 Spiele, wovon mindestens die Hälfte auch unter Linux verfügbar ist. Im Gegensatz zu vorherigen Aktionen liegt der Preis des Pakets bei mindestens 25 US-Dollar und der komplette Erlös soll gespendet werden.

humblebundle.com Humble Australia Fire Relief Bundle

Im » Humble Australia Fire Relief Bundle « finden sich dieses Mal Spiele verschiedener Hersteller und Gattungen. Insgesamt umfasst das neue Bündel der Humble-Macher knapp 30 Spiele, wovon 16 auch unter dem freien Betriebssystem Linux verfügbar sind. Im Gegensatz zu früheren Aktionen liegt der Startpreis nicht mehr bei einem US-Dollar, sondern beträgt mindestens 25 US-Dollar. Eine weitere Neuerung des Bundles stellt die Tatsache dar, dass der komplette Erlös gespendet wird und in gleichen Teilen an RSPCA Australia (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), WIRES (NSW Wildlife Information Rescue and Education Service) und den World Wildlife Fund geht. Wie die Initiatoren schrieben, sollen die Mittel dort den von den australischen Buschbränden betroffenen Tieren zugute kommen.

Die angebotenen Spiele sind bunt gemischt. Zu den unter Linux verfügbaren Titeln gehören »Armello«, »Assault Android Cactus+«, »Crawl«, »Euro Truck Simulator 2«, »FRAMEDCollection«, »Hacknet + Hacknet Labyrinths DLC«, »Hand of Fate 2«, »HollowKnight«, »Machinarium«, »Mr. Shifty«, »Paradigm«, »Quest of Dungeons«, »RegularHuman Basketball«, »Satellite Reign«, »The Gardens Between« und »Tower of Guns«. Wie immer erhalten die Spieler beim Erwerb eines Pakets einen Schlüssel, den sie entweder auf der Spieleplattform Steam aktivieren müssen oder aber direkt auf »Humble-Bundle« einläsen. Je nach Spiel und Einlösung können die Titel dann DRM-frei sein. Bezahlt wird via Amazon, Kreditkarte oder Paypal. Der Gesamtwert der Spiele liegt laut Aussage der Organisatoren bei über 400 US-Dollar. »Humble Australia Fire Relief Bundle« ist noch vier Tage gültig.