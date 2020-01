Software::Distributionen::Mandriva

Veröffentlichungskandidat von OpenMandriva Lx 4.1

Das Team von OpenMandriva hat die bevorstehende Freigabe von OpenMandriva Lx 4.1 verkündet. Letzte Tests sind mit dem jetzt erhältlichen Veröffentlichungskandidaten möglich, der noch einmal einige Aktualisierungen bringt.

Sieben Monate nach der Freigabe von OpenMandriva Lx 4.0 haben die Entwickler nun OpenMandriva Lx 4.1 als Veröffentlichungskandidat bereitgestellt. Bis zur offiziellen Freigabe von OpenMandriva Lx 4.1 dürften nur noch wenige Tage vergehen. Jetzt ist also die letzte Gelegenheit, das System noch einmal zu testen.

Der Veröffentlichungskandidat OpenMandriva Lx 4.1 RC enthält gegenüber der Betaversion noch einmal eine lange Reihe von Aktualisierungen. Dabei wurden zahlreiche Pakete aktualisiert, was sowohl die Basis als auch die Werkzeuge und den Desktop betrifft. So wurde auch der C/C++-Compiler Clang auf 9.0.1 aktualisiert.

OpenMandriva Lx 4.1 beruht auf glibc 2.30 und wurde mit Ausnahme des Linux-Kernels, der offiziell nach wie vor GCC voraussetzt, mit diesem Compiler erstellt. Der Kernel, der auf die aktuelle Version 5.5.0 gebracht wurde, lässt sich allerdings seit kurzer Zeit ohne Modifikationen auch mit Clang erstellen. Das Team von OpenMandriva hat dies ausgenutzt, um neben dem mit GCC compilierten Kernel auch denselben Kernel mit Clang compiliert bereitzustellen. So können die Benutzer beide installieren und miteinander vergleichen. Der mit Clang compilierte Kernel wird allerdings noch als experimentell bezeichnet.

Für den Desktop wurde die Qt-Bibliothek auf Version 5.14.0 aktualisiert. KDE Plasma ist in Version 5.17.5 enthalten, die KDE-Anwendungen in Version 19.12.1. Beiden liegt die aktuelle Version 5.66 der KDE-Frameworks zugrunde. Weitere neue Paketversionen sind Java 13, LibreOffice 6.4 , Falkon 3.1.0, Krita 4.2.8, Kdenlive 19.12.1, SMPlayer 19.10.2, DigiKam 7.0.0 (Betaversion), SimpleScreenRecorder 0.3.11 und NX Firewall. In den Repositorien findet man weitere Aktualisierungen wie Firefox 72.0.2, Chromium 79, Virtualbox 6.1.2, Thunderbird 68.4.1, Gimp 2.10.14, Zypper als Alternative zum normalen Paketmanager sowie alternative Desktopumgebungen für die nicht so KDE-affinen Benutzer. Diese sind allerdings deutlich weniger getestet.

Neu ist das Werkzeug »Desktop Presets«, das es ermöglicht, das Erscheinungsbild des Plasma-Desktops anzupassen. Es enthält verschiedene Voreinstellungen, die den Desktop ähnlich wie andere Systeme aussehen lassen können. Eine weitere Neuerung ist ein Werkzeug zur Konfiguration automatischer Updates.

OpenMandriva Lx 4.1 wird ausschließlich für 64 Bit x86-Systeme angeboten. Neben einer auf allen Systemen lauffähigen Ausgabe gibt es eine speziell auf die neuesten AMD-Prozessoren optimierte Variante. Beide finden sich als ISO-Dateien zum freien Download auf Sourceforge.